MediaMarkt’tan çocuklara özel kampanya
Alman elektronik satış mağazalar zinciri MediaMarkt, 21-23 Nisan tarihleri arasında kampanya düzenliyor.21 Nisan 2018 Cumartesi 13:21
MediaMarkt, 21-23 Nisan tarihleri arasında çocukların ve ailelerin yüzünü güldürecek kampanya düzenledi.
Kampanya kapsamında dizüstü bilgisayarlarda yüzde 18 KDV indirimi, harddisk, bilgisayar komponentleri, akıllı saat, kulaklık ve bluetooth hoparlör gibi 5 binden fazla aksesuar çeşidi yüzde 30’a varan indirimlerle 23 Nisan’a özel fırsatlarla tüketicilere sunulacak.
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