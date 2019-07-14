MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”

MediaMarkt, seçili ürünlerde “Büyük Yaz Kampanyası”yla yüzde 33’e varan indirim uygulayacak.

Bu kapsamda akıllı telefonlardan televizyonlara, bilgisayarlardan hoparlörlere ve kulaklıklara, elektrikli küçük ev aletlerinden beyaz eşyalara ve süpürgelere kadar farklı kategorilerden binlerce üründe kaçırılmaz fırsatlar sunulacak.

“Büyük Yaz Kampanyası”, ülke genelindeki tüm MediaMarkt mağazalarında ve “mediamarkt.com.tr”de 16 Temmuz Salı sabahına dek sürecek. MediaMarkt, yaz kampanyasıyla akıllı telefonlarda yüzde 21’e, kulaklıklarda yüzde 27’ye, bilgisayarlarda yüzde 29’a, televizyonlarda yüzde 25’e varan indirimler gerçekleştirecek. Bu arada MediaMarkt, Türkiye’deki büyüme hedefleri doğrultusunda 74’üncü mağazasını İzmir’de açtı. MediaMarktSaturn Perakende Grubu İcra Kurulu Üyesi, MediaMarkt Türkiye ve Yunanistan İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, MediaMarkt’ın Türkiye’ye güven duyduğunu ve yatırımlarına devam edeceğini belirtti. Gökyıldırım “Türk elektronik perakende sektöründe büyümeye son sürat devam ediyoruz. Açılan her yeni mağazamızla tüketicilere biraz daha yaklaşıyor ve onların tercihlerine yönelik en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz” dedi. Şirket, İzmir’de 6’ıncı mağazasını açmış oldu.