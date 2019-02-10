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MediaMarkt’tan bir kampanya daha

Teknoloji mağazası MediaMarkt, yüzlerce üründe yüzde 50'ye varan indirimler sunuyor.

10 Şubat 2019 Pazar 09:49
MediaMarkt’tan bir kampanya daha

MediaMarkt, önceki gün başlattığı kampanya ile cep telefonlarından bilgisayarlara, oyun konsollarına ve kahve makinalarına kadar yüzlerce üründe yüzde 50’ye varan indirimler uyguluyor.

Kampanya kapsamında tüm ürün kategorilerinde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Seçili cep telefonlarını alanlara kahve makinesi hediye ediliyor. Farklı markalardaki cep telefonları ise 10 ay faizsiz taksitle vitrinlerde yerini aldı.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 09:49
  1. MediaMarkt
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