MediaMarkt’tan bir kampanya daha Teknoloji mağazası MediaMarkt, yüzlerce üründe yüzde 50'ye varan indirimler sunuyor.

MediaMarkt, önceki gün başlattığı kampanya ile cep telefonlarından bilgisayarlara, oyun konsollarına ve kahve makinalarına kadar yüzlerce üründe yüzde 50’ye varan indirimler uyguluyor. Kampanya kapsamında tüm ürün kategorilerinde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Seçili cep telefonlarını alanlara kahve makinesi hediye ediliyor. Farklı markalardaki cep telefonları ise 10 ay faizsiz taksitle vitrinlerde yerini aldı.

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