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Aktüel MediaMarkt'tan 29 Ekim'e özel reklam filmi
Aktüel

MediaMarkt'tan 29 Ekim'e özel reklam filmi

Reklam filminde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda büyük rol sahibi olan kadınlar "bir milletin umutlarını taşıyan kahraman analara bak" şeklinde anılıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-29 12:28:15 -
MediaMarkt'tan 29 Ekim'e özel reklam filmi

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecilerinden MediaMarkt, Türkiye Cumhuriyeti’nin 97’nci yılına özel reklam filmi yayımladı.

MediaMarkt açıklamasına göre, filmde tarihi bir asra yaklaşan Cumhuriyet'in bugün daha iyi anlaşılması için geçmişe dönüp bakılması gerektiği vurgulanırken, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda büyük rol sahibi olan kadınlar "Bir milletin umutlarını taşıyan kahraman analara bak" şeklinde anılıyor.

Filmde ayrıca tüm ülkenin hür bir Türkiye için tek bir vücut olarak kenetlenmesi, "yüreklerdeki cesarete bak" ifadesiyle hatırlatılıyor.

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