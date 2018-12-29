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MediaMarkt’ta yılın son indirim fırsatları sürüyor

Teknoloji mağazası MediaMarkt, mağaza ve internet sitesinde geçerli olacak yüzde 50 indirim ve 10 aya varan taksit imkanı sunduğu kampanya başlattı.

29 Aralık 2018 Cumartesi 09:37
MediaMarkt’ta yılın son indirim fırsatları sürüyor

MediaMarkt, başlattığı kampanya kapsamında cep telefonlarından bilgisayarlara, beyaz eşyalardan televizyonlara çeşitli ürünlerde yüzde 50’ye varan yeni yıl indirimlerinin yanı sıra faizsiz ve masrafsız 10 aya varan taksit imkanı da sunuyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan 70’i aşkın MediaMarkt mağazası yanı sıra, “www.mediamarkt.com.tr’de” de geçerli olacak indirimler, 31 Aralık’a kadar devam edecek. MediaMarkt, 31 Aralık’a kadar sürecek yeni yıl indirimleri kapsamında ülke çapındaki tüm mağazalarında sürpriz indirimler dağıtarak benzeri görülmemiş bir etkinlik düzenleniyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 09:37
  1. MediaMarkt
  2. beyaz eşya
  3. cep telefonları
  4. kampanya
  5. yüzde 50’ye varan indirim
  6. 10 aya varan taksit

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