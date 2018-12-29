MediaMarkt’ta yılın son indirim fırsatları sürüyor

MediaMarkt, başlattığı kampanya kapsamında cep telefonlarından bilgisayarlara, beyaz eşyalardan televizyonlara çeşitli ürünlerde yüzde 50’ye varan yeni yıl indirimlerinin yanı sıra faizsiz ve masrafsız 10 aya varan taksit imkanı da sunuyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan 70’i aşkın MediaMarkt mağazası yanı sıra, “www.mediamarkt.com.tr’de” de geçerli olacak indirimler, 31 Aralık’a kadar devam edecek. MediaMarkt, 31 Aralık’a kadar sürecek yeni yıl indirimleri kapsamında ülke çapındaki tüm mağazalarında sürpriz indirimler dağıtarak benzeri görülmemiş bir etkinlik düzenleniyor.