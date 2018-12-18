THY- Euroleague
0553 313 94 23

MediaMarkt, yılbaşı hediyelerini tüm Türkiye'ye ulaştıracak

Şirket, mağazalarından ya da mediamarkt.com.tr'den alınan yılbaşı hediyelerini, tüketicilerin talebi doğrultusunda Türkiye genelindeki her noktaya ulaştırabilecek

18 Aralık 2018 Salı 10:35
MediaMarkt, yılbaşı hediyelerini tüm Türkiye'ye ulaştıracak

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, mağazalarından ya da mediamarkt.com.tr'den alınan yılbaşı hediyelerini, hızlı ve güvenilir hizmetiyle Türkiye'nin her noktasına gönderebilecek.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, tüketicilerine cazip fırsat ve hizmetler sunmaya devam ediyor.

Çeşitli indirim ve taksit fırsatlarının yanı sıra herkese göre hediye alternatifleri sunan MediaMarkt, mağazalarından ya da mediamarkt.com.tr'den alınan yılbaşı hediyelerini, tüketicilerin talebi doğrultusunda Türkiye genelindeki her noktaya ulaştırabilecek.

Yeni yıl öncesinde cep telefonlarının en çok tercih edilen hediyelerden olması bekleniyor. Dünyada ve Türkiye'de, yeni nesil elektronik ürünleri en cazip koşullarda kullanıcılarla buluşturan MediaMarkt, taksitli telefon kampanyası sayesinde herkesin dilediği telefonu satın almasına yardımcı olacak.

MediaMarkt güvencesiyle 12 ay taksitli olarak telefon almak ticari kredi kartlarıyla mümkün. Kullanıcılar, 7 farklı bankanın, 4 ay, 4+4 ay ve 12 aya varan taksitlendirme olanaklarından yararlanabilecek. Tüketiciler, hediye olarak satın aldıkları telefonları, Türkiye'de istedikleri her noktaya yılbaşı hediyesi olarak gönderebilecek.


- Zaman ve mekan tanımadan yılbaşı hediyesi alma imkanı


Yeni yıla girerken sevdiklerine yılbaşı sürprizlerini "Hediye Merkezi" MediaMarkt'tan satın almak isteyenler, zaman ve mekan sınırı tanımadan sevdikleri için alışveriş yapabilecek.

Yılbaşını sevdiklerinden ayrı geçirecekler veya uzaktaki bir yakınına hediye göndermek isteyenlerin sürprizlerini, Türkiye'nin her köşesine MediaMarkt teslim edecek.

"Randevulu Teslimat" seçeneğiyle de müşterilerine alternatifler sunan MediaMarkt, bu özelliğiyle de belirli illerde mediamarkt.com.tr'den satın alınan ürünlerin teslim tarihini ve zamanını tüketicinin tercihine bırakıyor. Tüketiciler ayrıca, mediamarkt.com.tr'den satın aldıkları ürünleri MediaMarkt mağazalarında da alışveriş sırası beklemeden teslim alabilecek.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 10:35
  1. MediaMarkt

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Her iki liderin katıldığı ortak mitingler olabilir"
    1. "Her iki liderin katıldığı ortak..
    2. Her hain oyunu Allah’ın izniyle bozduk!
    3. Pankeas kanseri nedir?
    4. Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna..
    5. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni..
    6. Hastanelerde imkan varsa mahremliğe..
    7. "Türkiye 190 milletten göçmene ev..
    8. AK Parti'de flaş gelişme! Görevden..
    9. Örgütte kritik görevler yaptılar! 2..
    10. Amcasını odunla öldürdü, kabloyla..
    11. IKBY yetkilileri Peşmergenin Suriye'ye..
    12. Hakan Keleş'e canlı yayında "Kangal..
    13. HDI Sigorta, acenteleri ile genel..
    14. "2019'da gayrimenkulün reçetesi..
    15. Erdoğan davet etti! Ruhani Türkiye'ye..
    16. Kardeşinin kızları, bayıltıncaya kadar..
    17. Ayşen Gruda'nın sağlık durumu nasıl?
    18. Ayşen Gruda'nın sağlık durumu
    19. Mogadişu'da susam yağını 200 yıldır..
    20. Papağana şiddet uygulayan yarışmacının..
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"

    Günün Karikatürü

    18 Aralık 2018
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor
    17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyen detayları: Emniyette 15 gün nöbet tuttuk
    17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyen detayları: Emniyette 15 gün nöbet tuttuk