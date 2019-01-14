MediaMarkt e-ticaretteki yaş gününde “4 al 3 öde”

MediaMarkt, e-ticaretteki doğum gününü teknoloji severlere sunduğu özel bir kampanyayla kutluyor. Bugün ve yarın yalnızca mediamarkt.com.tr’den yapılacak alışverişlerde “4 al 3 öde” kampanyası sayesinde müşterilere toplamda bin liraya varan indirimler sunulacak. Kampanya ile binlerce ürün arasından istediklerini büyük avantajlarla alan teknoloji severler kargo ücreti de ödemeyecekler. mediamarkt.com.tr’nin hizmet vermeye başlamasının yıl dönümü olması nedeniyle beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, bilgisayarlardan cep telefonlarına ve televizyonlara kadar on binlerce çeşit üründe kampanya fırsatları olacak. Bu fırsatları yakalayan tüketiciler, aynı zamanda 100 TL ve üzeri alışverişler için kargo ücreti de ödemeyecek. Diğer kampanyalarla birleştirilemeyen “4 al 3 öde” kampanyası, toplamda bin TL’ye varan indirim imkanı sunuyor.