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MediaMarkt büyümeye devam ediyor

Teknoloji marketi MediaMarkt, Türkiye genelinde 69. mağazasını açtı.

12 Ağustos 2018 Pazar 10:14
MediaMarkt büyümeye devam ediyor

MediaMarkt, büyüme trendini güçlendirerek yeni mağazası ile 69. kez tüketicileriyle buluştu. MediaMarkt, 11 Ağustos’ta Emaar Alışveriş Merkezi’nde açtığı yeni mağazasıyla toplam mağaza sayısını, Türkiye’de 69’a, İstabul’da ise 21’e çıkardı. MediaMarkt mağazalarında bulunan deneyim alanları sayesinde tüketiciler, son teknoloji ürünleri yakından inceleme fırsatı yakalarken, GameZone alanlarında ise oyunseverler en iyi gaming ürünlerle bir araya geliyor. 50 bine varan son teknoloji ürün ve 5 binden fazla aksesuar çeşidi bulanan mağazada açılışa özel fırsatlar sunuluyor.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 10:14
  1. MediaMarkt
  2. Emaar Alışveriş Merkezi
  3. GameZone

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