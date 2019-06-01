MediaMarkt aksesuar kategorisinde indirim MediaMarkt’ın 9 Haziran’a kadar sürdüreceği kampanya kapsamında aksesuar kategorisinde çeşitli indirimler gerçekleştirilecek.

MediaMarkt, binlerce üründe uyguladığı avantajlı fiyatlarına ek olarak teknolojik ürünlerinin vazgeçilmez aksesuarlarında da indirimler uyguluyor. MediaMarkt’ın 31 Mayıs sabahı mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’de başlattığı ve 9 Haziran’a kadar sürdüreceği kampanya kapsamında aksesuar kategorisinde bulunan akıllı saatlerden taşınabilir şarj cihazlarına, oyun mouselerinden bluetooth klavyelere, taşınabilir hoparlörlerden kulak içi kulaklıklara kadar birçok üründe çeşitli indirimler gerçekleştirilecek. MediaMarkt’ın gerçekleştirdiği kampanyalı ürünler arasında ise müzikseverler için hayata geçirdiği indirimler dikkati çekiyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.