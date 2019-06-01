MediaMarkt aksesuar kategorisinde indirim
MediaMarkt’ın 9 Haziran’a kadar sürdüreceği kampanya kapsamında aksesuar kategorisinde çeşitli indirimler gerçekleştirilecek.01 Haziran 2019 Cumartesi 12:10
MediaMarkt, binlerce üründe uyguladığı avantajlı fiyatlarına ek olarak teknolojik ürünlerinin vazgeçilmez aksesuarlarında da indirimler uyguluyor.
MediaMarkt’ın 31 Mayıs sabahı mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’de başlattığı ve 9 Haziran’a kadar sürdüreceği kampanya kapsamında aksesuar kategorisinde bulunan akıllı saatlerden taşınabilir şarj cihazlarına, oyun mouselerinden bluetooth klavyelere, taşınabilir hoparlörlerden kulak içi kulaklıklara kadar birçok üründe çeşitli indirimler gerçekleştirilecek. MediaMarkt’ın gerçekleştirdiği kampanyalı ürünler arasında ise müzikseverler için hayata geçirdiği indirimler dikkati çekiyor.
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