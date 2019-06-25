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MediaMarkt, 73'üncü mağazasını Diyarbakır'a açtı

MediaMarkt Türkiye ve Yunanistan İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım:- "Tüketicilerimizi merkeze alan ve son teknolojiyi en hesaplı şekilde sunmayı hedefleyen vizyonumuzla, teknolojiyi daha ulaşılabilir kılıp yatırımlarımızı sürdüreceğiz"

25 Haziran 2019 Salı 10:31
MediaMarkt, 73'üncü mağazasını Diyarbakır'a açtı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki 73'üncü mağazasını Diyarbakır'a açan MediaMarkt, Türkiye'deki büyüme hedefleri doğrultusunda yatırımlarına devam ediyor.

MediaMarkt'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 200 bin metrekare alana sahip şirket, Diyarbakır mağazasının açılışını gerçekleştirdi. Diyarbakır Ceylan Karavil AVM'de açılan mağaza ile MediaMarkt'ın Türkiye'deki mağaza sayısı ise 73'e yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaSaturn Perakende Grubu İcra Kurulu Üyesi, MediaMarkt Türkiye ve Yunanistan İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, Türkiye'ye güven duyduklarını ve yatırımlarına devam edeceklerini bildirdi.

Gökyıldırım, "Türkiye'de, elektronik perakende sektöründe büyümeye devam ediyoruz. Açılan her yeni mağazamızla tüketicilerin tercihlerine yönelik en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz. Diyarbakır'daki mağazamızda da bu özelliklerimizden taviz vermedik ve son teknoloji ürünleri Diyarbakırlılarla buluşturduğumuz için de çok mutluyuz. Tüketicilerimizi merkeze alan ve son teknolojiyi en hesaplı şekilde sunmayı hedefleyen vizyonumuzla, teknolojiyi daha ulaşılabilir kılıp yatırımlarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 10:31
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