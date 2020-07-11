Medet Coşkun kimdir, nerelidir? Dr. Medet Coşkun hayatı, biyografisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı görevlendirildi. Dr. Bilal Esen ve İdris Bozkurt ile Hartum Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Mustafa Bülent Dadaş ve Dr. Medet Coşkun Diyanet İşleri Uzmanı Mustafa Irmaklı ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Tahir Tural atandı. Peki Dr. Medet Coşkun kimdir? İşte Dr. Medet Coşkun özgeçmişi.

Dr. Medet Coşkun, 1964 yılında Yozgat/Sorgun Ahmetfakılı köyünde doğdu. İlkokulu doğum yeri olan Ahmetfakılı’da, Orta öğrenimini ise Sorgun İmam-Hatip Lisesinde tamamladı(1982). İmam-Hatip Lisesinde okurken bölgenin ilmi bakımdan önde gelen hocalarından Kur’an-kıraat, tecvid ve klasik Arapça (sarf, nahiv) dersleri aldı. 1983 yılında Kırşehir-Çiçekdağı ilçesinde İmam-Hatip olarak göreve başladı.

1986 yılında girdiği Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1991 yılında mezun oldu. Üniversite eğitimi sırasında Ankara’da çeşitli Camilerde İmam-Hatip ve Müezzin Kayyım olarak görev yaptı. Bu dönemde hem İlahiyat Fakültesi bünyesindeki hocalardan hem de görev yaptığı camilerde medrese eğitimini ikmal etmiş hocalardan özel Arapça ve Hanefi mezhebinin fıkıh kaynakları başta olmak üzere son dönemde kaleme alınmış güncel hadis, tefsir ve fıkıh konularını ihtiva eden dersler aldı. Fakülteden mezun olmasının ardından aynı yıl açılan Müftülük-Vaizlik sınavını kazanarak Antalya Gebizli Eğitim Merkezinde altı ay süreyle eğitim gördü. Eğitimin ardından Çorum-Sungurlu’ya Vaiz olarak atandı.

Bu esnada Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri, Hadis Anabilim Dalında) ‘Sünnetin Kuran’ı Neshi Meselesi” konulu tezi ile yüksek lisansını başarıyla tamamladı. Vaizlik görevinin ardından Kilis-Elbeyli’ye İlçe Müftüsü olarak atandı. 1997-2001 yılları arasında Belçika’da din görevlisi olarak bulundu. Bu dönemde Fransızca ve İngilizce dil kurslarına devam etti. Yurtdışı görevi sonrası Elbeyli ilçesine tekrar müftü olarak atandı. İlçe müftülüğü esnasında uzun bir süre Kilis İl Müftülüğü’ne vekalet etti. 2001 yılında açılan sınavı kazanarak Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanlığına atandı.

2011 yılında başladığı doktora çalışmasını, Osmanlı Dönemi Muhaddislerinden ‘Ahmed el-Menini’nin Hayatı, Eserleri ve Hadis İlmindeki Yeri’ (el-Kavlü’s Sedîd fi İttisâli’l Esânîd ve İdâetü’d Derârî alâ Şerhi Sahîhi’l Buhârî adlı Arapça el yazması eserleri bağlamında) adlı teziyle 2018 yılında tamamladı. Yurt içinde çeşitli ilmi toplantılara konuşmacı ve müzakereci olarak iştirak etti. Yurt dışında bazı Avrupa ülkelerinde muhtelif konularda konferanslar verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac organizasyonunda Suudi Arabistan’da idari görevlerde bulundu. Hakemli dergilerde ve Diyanet Aylık dergide makaleleri yayınlandı. Başkanlık yayınlarından Kur’andan Öğütler adlı eserde (I-II) yazıları ve televizyonlarda konuşmaları bulunmaktadır.

Din İşleri Yüksek Kurulunda önce Dini Yayınlar Komisyonunda sonra Din Hizmetleri ve Eğitim Komisyonunda çalıştı. Halen İktisâdî Hayat ve Sağlık Komisyonunda vatandaşlardan gelen sorulara Kurul Uzmanları ve Uzman Yardımcıları tarafından hazırlanan cevapları kontrol edip, müsteftiye gönderilip gönderilmemesine karar vermek üzere ‘Kontrol Uzmanı’ olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babası olan Medet COŞKUN, İngilizce ve Arapça bilmektedir.