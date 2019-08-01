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Medeniyetimizin mimarları

Yazar Kamil Çakır'ın kaleminden çıkan Medeniyetimizi Mimarları’ isimli eser, okurlardan tam not aldı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:55
Medeniyetimizin mimarları

Coşkun üslubu ve engin maverasıyla mazimiz ile geleceğimiz arasında idrak köprüleri kuran yazar Kamil Çakır,Medeniyetimizi Mimarları’ isimli eseriyle büyük beğeni topluyor.

Binlerce yıllık bir medeniyete sahip olan İslam toplumunun, öncü isimlerini ve tarihi olaylarını bir kuyumcu titizliğiyle kitabına nakşeden Çakır, geleceğin ancak geçmişi bilmekle inşa edileceğini söylüyor.

Medeniyetine ve şuur kodlarını oluşturan olaylara ilgi duyanların mutlaka okuması gereken bir kitap.


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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:55
  1. Kamil Çakır Medeniyetimizi Mimarları
  2. Kamil Çakır
  3. Medeniyetimizi Mimarları

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