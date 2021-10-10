İslam bilim tarihi araştırmalarının önemli ismi Prof. Dr. Fuat Sezgin’in hatırasını yaşatmak ve gelecek nesiller için güçlü bir ilham kaynağı olmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen 2. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı, İstanbul Üniversitesi (İÜ) ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin (FSMVÜ) iş birliğinde düzenlenen sempozyumun ana temasını “İslam Bilim Tarihine Metodolojik Yaklaşımlar” oluşturuyor. İÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen açılış programında konuşan ve Sezgin’in bilim tarihine Doğu medeniyetinin katkılarını ve birikimlerini aktaran bir alim olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Kurucusu Ethem Sancak, “Bilgi üretmek, hayli zamandır İslam dünyasının maalesef çok da fazla başarabildiği bir alan değil. Çünkü Batı medeniyetinin içinde taşıdığı yağmacı ve tahakkümcü anlayış sonucu olarak Doğu dünyasına yüz yıllardır çorak bir coğrafya olduğu imajı verildi. Medeniyet tarihine yaptığımız büyük katkı unutturuldu” dedi. Açılış konuşmalarının ardından İÜ İletişim Fakültesi tarafından hazırlanan Prof. Dr. Fuat Sezgin belgeselinin gösterimi yapıldı.

68 bilim insanı katılıyor

Yurt içi ve yurt dışından 68 bilim insanının katılacağı, 16 paralel oturum şeklinde planlanan sempozyum, karma bir yöntemle icra edilecek. Tebliğcilerin 51’i sempozyuma yüz yüze katılacak, 17’si ise sunumlarını çevrim içi yapacak.