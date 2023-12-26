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Ekonomi Meclis'te yılın son mesaisi! Emekliye 5 bin lira ikramiye yasalaştırılacak
Ekonomi

Meclis'te yılın son mesaisi! Emekliye 5 bin lira ikramiye yasalaştırılacak

Yeniakit Publisher
2023-12-26 08:02:00 -
Meclis'te yılın son mesaisi! Emekliye 5 bin lira ikramiye yasalaştırılacak

Meclis'te yoğun bütçe maratonu sona eriyor. Genel Kurul'da yılın son mesaisinde, çalışan emeklilere 5 bin liralık ödemeyi içeren düzenleme yasalaştırılacak. Siyasi partilerde yılın son grup toplantıları yapılacak.

Meclis Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sona eriyor. Yılın son haftasında, yarım kalan yasama faaliyetleri için mesai yapılacak. Genel Kurul'da, bütçeden önce 43 maddesi kabul edilen 86 maddelik teklifin görüşülmesine devam edilecek.

 Teklif yasalaşınca ödemeler hesaplara yatacak

Teklifin yasalaşmasını öncelikle çalışan emekliler bekliyor. 5 bin liralık ek ödeme, teklif yasalaşınca bu hafta sona ermeden hesaplara yatacak. Teklife göre, Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki vergi istisnası devam edecek.

Şirketlerin borçlarını yeniden yapılandırabilmeleri için süre 2 yıl daha uzatılacak. Deprem bölgesinde inşaat ve yapı malzemelerini yüksek fiyattan satanların cezası 10 kat artırılacak. Sosyal medyada içerik üretenlere ilişkin vergi düzenlemesinin de kapsamı genişletilecek.

Yılın son grup toplantıları yapılacak

Meclis'te ayrıca yılın son grup toplantıları yapılacak. Bugün MHP ve CHP grup toplantılarında, çarşamba günü de İyi Parti ve Saadet Partisi gruplarında liderler kürsüde konuşacak. 

 
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