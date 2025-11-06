  • İSTANBUL
Gündem Meclis'te seçim: HSK'nın yeni üyesi belli oldu
Gündem

Meclis'te seçim: HSK'nın yeni üyesi belli oldu

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Meclis'te seçim: HSK'nın yeni üyesi belli oldu

TBMM Genel Kurulu'nda Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği için yapılan oylama sonucunda ilginç bir süreç yaşandı. İlk iki turda anayasal çoğunluk sağlanamayınca ad çekme (kura) yöntemine gidildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından belirlenen adaylar için HSK'de boşalan 1 üyelik için seçim yapıldı.

 

İKİ TURDA ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın yönettiği oturumda, Karma Komisyonca belirlenen üç aday (Havvanur Yurtsever, İsmail Ergüneş ve Mustafa Naim Yağcı) oylamaya sunuldu.

Gizli yapılan birinci tur oylamaya 306 milletvekili katıldı. Adayların aldığı oylar şöyle oldu:

  • Havvanur Yurtsever: 245 oy

  • İsmail Ergüneş: 22 oy

  • Mustafa Naim Yağcı: 24 oy

Birinci turda Anayasa'da öngörülen üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuna (400 oy) ulaşılamaması üzerine ikinci tura geçildi. İkinci turda aranan beşte üç çoğunluğa (360 oy) da ulaşılamayınca, en fazla oy alan iki aday arasında ad çekme yöntemine başvuruldu.

 

HSK ÜYESİ KURAYLA BELİRLENDİ

En fazla oy alan Havvanur Yurtsever ve Mustafa Naim Yağcı arasında ad çekme suretiyle üye seçimine gidildi. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın çektiği kura sonucunda Havvanur Yurtsever, HSK üyeliğine yeniden seçildi.

Öte yandan, ana muhalefet partisi CHP'nin oylamaya katılmadığı bildirildi.

 

