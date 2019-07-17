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Meclis'te paylaşıldı... Mavi Balina'da şok rakam!

Türkiye’de 150 çocuğun ölümünden sorumlu olduğu iddia edilen "Mavi Balina" oyunuyla ilgili mecliste çarpıcı bir sunum yapıldı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Özhan Yalçın, "Özellikle psikiyatrik sorunları olduğunu anladıkları, yani bilişimde bu tarz ayak izleri bırakmış, intiharı araştırmış çocuklara direkt ulaşıyorlar" bilgisini aktardı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:21
Meclis'te paylaşıldı... Mavi Balina'da şok rakam!

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) İcra Kurulu üyesi, uzman hekim Doç. Dr. Özhan Yalçın, kullanıcılarını intihara sürükleyen "Mavi Balina" adlı yazılımla ilgili araştırmalarının çarpıcı sonuçlarını Meclis Komisyonu'yla paylaştı. Yazılımın 2013'te ortaya çıktığını belirten Yalçın, akıllı telefon veya bilgisayar platformlarında uygulamasının olmadığını yani istenilen zaman girilen bir yazılım olmadığını aktardı.

Yalçın, Türkiye'de 150 çocuğun ölümünden sorumlu olduğu iddia edilen oyunla ilgili yaptığı açıklamada, intihar sayısının Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi'nde ifade edilen bir veri olduğunu belirterek, "Bu konuyla ilgili kesin verilere ulaşmak şu an mümkün değil. Çünkü gençler bunu saklayarak oynadıkları için ilişkili olup olmadığının ispatı kolay değil. Bu organizasyonun bilişimsel açıdan gizli hareket etmesi sebebiyle de kanıtlamak zor olabilir. Ama Türkiye'deki bazı intiharlarla ilişkili olduğu aşikâr" dedi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi, çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanı Doç. Dr. Yalçın, Meclis'teki sunumunda şu bilgileri verdi:

Psikiyatrik sorunları olduğunu anladıkları yani bilişimde bu tarz ayak izleri bırakmış, intiharı araştırmış çocuklara direkt ulaşıyorlar. Mesajlar, cep telefonları, veri hırsızlığı yapıyorlar, profesyonel bir şebeke.

Kurucusu hapiste

Kurucusu hapiste ama diğer yöneticilerinin nerede olduğu bilinmiyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) engelleyemiyor. Ülkemizde 150 çocuğun ölümünden sorumlu olduğu iddia ediliyor. Giderek artan bir yaş aralığı var, erişkinlere doğru kayıyor.

Bir algı yönetimi var. Mesela balina depresyon ve intiharla ilişkiliyken, mavi renk depresyonla ilişkili. Size ulaşan kişiler hep üst düzey bireyler. 50 görev var. Genelde gece veriliyor. Korku içerikli, depresif video ve müzikler kullanılıyor. Görevlerde aşağılık olduğunu hissettiriyor ve mottoları şu: "Sen bir mavi balinasın, ölmelisin, kurtulmalısın." Ayrıca, reenkarnasyondan bahsederek "Yeniden doğacaksın" diyorlar.

Görevlerde kendine zarar verme normal hale getiriyorlar. Gerçek bilgiler veriliyor, gerçek yöntemler veriliyor.

Karanlıkta kullanmasın

Mavi Balina konusunun mutlaka tıp eğitiminde yer alması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Yalçın şöyle devam etti: "Aile hekimlerinin böyle bir bağımlılık olduğu ve müdahale etmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Yurt sağlığı meslek gruplarının eğitiminde buna daha fazla yer verilmeli. Uyarıcı kamu spotları olabilir. Sağlıklı teknoloji dersleri yapılabilir. İnternet ya da oyun kafelerinin ciddi denetimi şart. Özel dal poliklinikler açılmalı."

Yalçın, genel olarak teknoloji bağımlılığına karşı ise şu önerilerde bulundu:

Ergenlik dönemine kadar sosyal paylaşım sitelerinde hesap açmamak.

Ergenlik sonrası 18 yaşına kadar şifreyi ailelerin bilmesi.

Karanlıkta bilgisayar kullanılmamalı. Çocuk karanlıkta çok daha fazla odaklanıyor, daha fazla görsel ve işitsel uyaranlara maruz kalıyor.

Ekranın ışığı, renkleri maksimumda olmamalı. Bağımlılık riski artıyor.

İnternet kafeye 18 yaş altı bireyler alınmamalı.

0-18 ay arasında televizyon dahil bütün ekran aktivitelerinden kaçınılmalı.

Küçük yaşlardan itibaren internet kullanımına sınır konulmalı. Hafta sonları biraz daha fazla olabilir ama 1-1.5 saati geçmemeli.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:21
  1. Ankara
  2. Türkiye Bilişim Derneği
  3. Mavi Balina

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