Mecliste kritik toplantı! İttifak görüşmesi mi?
Yerel seçimler yaklaşırken partiler arasındaki ittifak görüşmeleri yapılmaya başlandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in bir araya gelmesi ittifak tartışmalarına yol açtı.30 Ekim 2018 Salı 12:03
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel şu anda görüşüyor.
Yerel seçimler öncesinde siyasi partiler arasındaki ittifak görüşmeleri yapılırken az önce Meclis'te sürpriz bir buluşma oldu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel şu dakikalarda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le bir araya geldi. Görüşmenin şu dakikalarda devam ettiği bildirildi.
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