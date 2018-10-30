Mecliste kritik toplantı! İttifak görüşmesi mi?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel şu anda görüşüyor.

Yerel seçimler öncesinde siyasi partiler arasındaki ittifak görüşmeleri yapılırken az önce Meclis'te sürpriz bir buluşma oldu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel şu dakikalarda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le bir araya geldi. Görüşmenin şu dakikalarda devam ettiği bildirildi.