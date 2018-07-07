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Meclis'te kritik gün! Erdoğan TBMM'ye geldi

TBMM Genel Kurulu saat 14:00'te toplanacak, milletvekilleri yemin edecek. AK Parti grup toplantısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan da saat 11:00'de Meclis'e geldi. Erdoğan'ı TBMM Başkanı İsmail Kahraman karşıladı.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 11:09
Meclis'te kritik gün! Erdoğan TBMM'ye geldi

MECLİS, milletvekillerinin yemin töreni için bugün saat 14.00’te toplanıyor. Yemin törenini, 27. dönem parlamentosunun en yaşlı üyesi olan eski CHP Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlığının elvermemesi üzerine TBMM Geçici Başkanı olarak İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz yönetecek.

Yemin töreninden önce de AK Parti Meclis Grubu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yeni dönemin ilk toplantısını yapacak. Erdoğan’ın konuşma yapacağı toplantının basına kapalı bölümünde ise TBMM Başkan adayı için temayül yoklamasının yanı sıra AK Parti’nin grup başkanı ile başkanvekillikleri seçiminin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Yemin töreniyle birlikte Meclis Başkanlığı süreci de bugün start alacak. Adaylık başvuruları 11 Temmuz Çarşamba günü saat 24.00’te sona erecek. TBMM Başkanlık seçiminin ise 12 Temmuz Perşembe günü yapılması bekleniyor. Seçimlerde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki (400 oy) çoğunluğu, üçüncü turda ise salt çoğunluk (301 oy) aranacak.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 11:09
  1. Antalya
  2. Ankara
  3. tbmm

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