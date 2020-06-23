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Gündem

Meclis'te koronavirüs paniği! Testler pozitif çıktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 6 personelin yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 11:40:00 -
Meclis'te koronavirüs paniği! Testler pozitif çıktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 6 personelin daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. Böylece TBMM'de salgının başından bu yana testi pozitif çıkan personel sayısı 17'ye yükselmiş oldu.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "Meclis'te 6 personelin Covid-19 testi pozitif çıktı" denildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçen hafta yaptığı açıklamada pandemi sürecinin başından bu yana TBMM'de 11 personelde koronavirüs tespit edildiğini, bunlardan 7'sinin tedavilerinin tamamlanarak işe döndüğünü, diğerlerinin tedavisinin devam ettiğini açıklamıştı.

Sayı 17'ye yükseldi

Böylece TBMM'de salgının başından bu yana testi pozitif çıkan personel sayısı 17'ye yükselmiş oldu.

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