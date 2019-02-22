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Meclis'te kabul edildi! Sıfırlanıyor

Basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV oranının sıfırlanması, işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı

22 Şubat 2019 Cuma 06:27
Meclis'te kabul edildi! Sıfırlanıyor

Basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV oranının sıfırlanması, işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 06:27
  1. KDV
  2. KİTAP
  3. EKONOMİ Haberleri

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