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Gündem Meclis'te gerginlik! AK Partili ve HDP'li vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü
Gündem

Meclis'te gerginlik! AK Partili ve HDP'li vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü

Meclis Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in konuşması, tansiyonu yükseltti.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 17:47:00 -
Meclis'te gerginlik! AK Partili ve HDP'li vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde HDP Ağrı vekili Dirayet Taşdemir'in konuşması, tansiyonu yükseltti. AK Parti ve HDP'li milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürürken, Genel Kurul'a 15 dakika ara verildiği bildirildi.

Meclis Genel Kurulu Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçelerini görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

İçişleri Bakanlığının bütçesi üzerine parti grupları adına yapılan konuşmalar esnasında HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, kürsüye çıktı. Taşdemir, geçtiğimiz Ekim ayında Kobani eylemleri kapsamında HDP'li isimlerin gözaltına alınıp tutuklandığı soruşturmayı hatırlatarak, "Kobani eylemleri bahane edilerek partimize karşı bir kumpas dava açıldı, 6 yıl sonra hem de. Bu arkadaşlarımızın hepsi bu dosyada aslında ifade vermişti. Yine DTK ve HDK, TJA gibi demokratik kurumlarımız hedef haline getiriliyor" şeklinde skandal iddialarda bulundu.

Milletvekilleri birbirinin üzerine yürüdü

Taşdemir'in konuşması, Genel Kurul'da tansiyonun yükselmesine sebep oldu. AK Parti milletvekilleri, HDP'li Taşdemir'e tepki gösterdi. AK Parti ve HDP vekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, oturuma 15 dakika ara verdi.

Aranın ardından Genel Kurul devam etti.

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Yorumlar

Güney Doğulu

Adınız, soyunuz, sopunuz batsın siyonistlerin ...leri HDP=PKK =FETÖ= ZILLET ITTIFAKI.. Atın bu mahlukları meclisten.... 
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