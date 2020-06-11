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Siyaset

Mecliste Deniz Baykal gerilimi

TBMM Genel Kurulu'nda CHP Malatya milletvekili Veli Ağbaba ve AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş arasında Deniz Baykal tartışması yaşandı. Mehmet Muş, CHP milletvekillerine neden Deniz Baykal’ı harcadıklarını sordu.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 11:11:00 -
Mecliste Deniz Baykal gerilimi

TBMM Genel Kurulu'nda 'Deniz Baykal' tartışması yaşandı. CHP Malatya milletvekili Veli Ağbaba, Deniz Baykal’ın Genel Başkanlığı sırasında çıkan kasetin yönetmeninin FETÖ, kameramanının FETÖ olduğunu söyledi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise CHP milletvekillerinin neden Deniz Baykal’ı harcadıklarını sorguladı.

TBMM Genel Kurulu’nda Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında CHP Malatya milletvekili Veli Ağbaba söz aldı ve AK Parti milletvekillerinin ‘FETÖ’ bağlantılarının olduğunu iddia etti.

Neden harcadınız?

Ağbaba, Deniz Baykal’ın Genel Başkanlığı sırasında çıkan kasetin yönetmeninin FETÖ, kameramanının FETÖ olduğunu sözlerine ekledi. Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Deniz Baykal’ın genel başkanlığı sırasında çıkan kasetin FETÖ tarafından düzenlediğini belirten CHP milletvekillerine neden Deniz Baykal’ı harcadıklarını sordu.

Kaynak: internethaber.com

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Yorumlar

serdar

bay muş,sen bırak bu işleri baykal Gn.Başkanken demediğinizi bırakmadınız.ben istersen hain fetöcüleri size tek tek sayayım,nerde olduğunu söyleyeyim.
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Vahap Kalyoncu

Nedenmi harcadılar çünkü kumpası kuranlar tamda bunu istiyorlardı yani FETÖ cü ler.
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