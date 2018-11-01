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Meclis'te CHP'lileri çıldırtan sözler! Gerim gerim gerildiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, SSK döneminde 6 aylık torununu sigortalı gösterdiğinin söylenmesi, ana muhalefet partililerin gerilmesine neden oldu.

01 Kasım 2018 Perşembe 09:06
Meclis'te CHP'lileri çıldırtan sözler! Gerim gerim gerildiler

Meclis'te gergin bir oturum daha geride kaldı. Gündeme ilişkin konuların tartışıldığı Meclis Genel Kurulu'nda; AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6 aylık torununu erken yaşta emekli edebilmek için sigortalattığını söyledi.

Daha önce de gündeme gelmiş olan bu iddia, CHP'lileri çıldırttı.

Ayağa kalkıp bağırarak tepkilerini gösteren CHP'li vekilleri, Meclis Başkanvekili güçlükle sakinleştirdi.

Meclis tutanaklarına yansıdı

O sırada yaşanan diyaloglar, Meclis tutanaklarına böyle yansıdı: 

Özgür Bey, altı aylık torununu erken emekli olması için sigortalı yaptıran bir genel başkandan niye bahsetmiyorsun? (CHP sıralarından gürültüler)

ATİLA SERTEL (İzmir) - Ayıp, ayıp!

BAŞKAN - Oturun… Lütfen oturun değerli arkadaşlarım.

Arkadaşlar, lütfen sükûneti sağlayalım. Grup başkan vekilleriniz partiyi temsil ediyor, lütfen.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 09:06
  1. İzmir
  2. Elazığ
  3. meclis
  4. kemal kılıçdaroğlu
  5. ak parti

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