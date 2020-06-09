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Gündem

Mecliste bir CHP klasiği! Utanmadan sıkılmadan devam ettiler

Meclis çalışmalarını baltalamak için kabinde uzun süre bekleyip telefon görüşmeleri yapan CHP'li vekillerin görüntüleri büyük tepki topladı. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı, "An itibarıyla TBMM Genel Kurulunda Sayıştay için üye seçimi esnasında CHP’li milletvekiller Meclisi çalıştırmamak için oy kabinlerine girip cep telefonu ile konuşma yapıyor, adeta saklambaç oynuyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 23:43:00 - 2020-06-09 23:59:06

Meclis çalışmalarını engellemek adına CHP'li milletvekillerinin kabinde uzun süre beklemeleri ve telefon görüşmeleri yapmaları, Meclis'te tartışmalara neden oldu. AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı video tepkileri de beraberinde getirdi.

Adeta saklambaç oynuyorlar

Kavakçı, sosyak medya hesabından görüntüleri paylaşarak, "An itibarıyla TBMM Genel Kurulunda Sayıştay için üye seçimi esnasında CHP’li milletvekiller Meclisi çalıştırmamak için oy kabinlerine girip cep telefonu ile konuşma yapıyor, adeta saklambaç oynuyor. Twitter’da uzun video paylaşılamadığı için hepsini paylaşamıyoruz. Üzücü.." açıklamasında bulundu.

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Yorumlar

ali

milletin verdigi maaslar haram zikkim.olsun
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