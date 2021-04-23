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Gündem Meclis'te askerlik edebiyatı yapan TİP'li Erkan Baş, bu soruya cevap veremedi!
Gündem

Meclis'te askerlik edebiyatı yapan TİP'li Erkan Baş, bu soruya cevap veremedi!

TBMM'deki 23 Nisan Özel Oturumu'nda konuşan ve askerlik edebiyatı yapan TİP İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "Sen askerlik yaptın mı?" sorusuna yanıt veremedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 23:07:00 -
Meclis'te askerlik edebiyatı yapan TİP'li Erkan Baş, bu soruya cevap veremedi!

TBMM'ye terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin listesinden giren ardından Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) geçen, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Meclis'teki bugünkü oturumda askerlik edebiyatı yapmaya kalktı.

"Sizin çocuklarınız askere bile gitmedi ama yoksul çocuklarının tabutu başında propaganda yaptınız." iddiasında bulunarak AK Parti hükümetini hedef alan TİP'li Baş'a, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, "Sen askerlik yaptın mı?" sorusunu yöneltti.

TİP'li Baş, bu soruya yanıt veremeyerek propagandaya devam etti. Bunun üzerine AK Partili Güneş "Sen askerlik yaptın mı?" sorusunu tekrarladı ancak Erkan Baş yine bu soruya cevap veremedi.

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