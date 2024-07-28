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Siyaset Meclis’in iki yüzlü vekilleri! Bu tepkiyi masumları katleden hevallerinize gösterin
Siyaset

Meclis’in iki yüzlü vekilleri! Bu tepkiyi masumları katleden hevallerinize gösterin

Yeniakit Publisher
2024-07-28 17:33:00 -
Meclis’in iki yüzlü vekilleri! Bu tepkiyi masumları katleden hevallerinize gösterin

Kandil’in aday listesini belirlediği, terör örgütü PKK’nın Meclis’teki sözcüsü DEM Partili vekiller, eli kanlı teröristlerin şehit ettiği on binlerce polis, asker sivil vatandaşa tek bir ses etmezken Hayvan Hakları yasasının görüşüleceği Genel Kurul salonunda yasayı protesto etti.

Sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’de görüşülmeye devam ediyor.

"Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" geçtiğimiz hafta TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda 42 saati aşan görüşmeler sonunda kabul edildi.

Vatandaşı aldatmaya yönelik hareketler
Bakımevine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlarına, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'ndaki 9. maddesindeki hükümleri uygulanacak. Bunu kamuoyuna ‘Köpekler katledilecek’ şeklinde lanse etmeye çalışan Dem Partili vekiller ise TBMM’de oturdukları sıraların üzerine yasayı protesto eden dövizler koydu.

İkiyüzlülüklerini ortaya koydular
Terör örgütü PKK’yı her platformda savunan, Kandil’den talimat alan Dem’li vekillerin, sözcülüğünü yaptığı PKK’nın şehit ettiği on binlerce masum canı görmezden gelirken hayvan hakları yasasını protesto etmeye çalışması iki yüzlülüğünü bir kez daha ortaya çıkardı.
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