Meclis’in gündemi ekonomi

TBMM’de bu hafta, bazı kanunlarda ve 399 sayılı KHK’de değişiklik yapılmasına dair düzenlemeleri kapsayan torba kanun teklifi Genel Kurul gündemine gelecek. Teklifle bu yıl meydana gelen, 7 ili etkileyen 3 depremde zarar gören afetzedelere yardım edilebilmesi öngörülüyor. Elektronik haberleşme hizmeti sunan kuruluşlar ile finansal kuruluşların müşterileri ile yaptıkları işlemlerde sözleşmeler, elektronik ortamda düzenlenebilecek. Elektronik haberleşme hizmetleri için sözleşmeler yazılı usulün yanında elektronik de yapılabilecek. Abonelik sözleşmelerinin feshedilmesinde yazılı bildirim koşulu kaldırılacak. Çek Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle karşılıksız çekten hüküm giyen kişi, tahliye tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorunda olacak. Ayrıca rekabetin korunması kanunundaki değişiklikler de bu hafta konuşulacak.