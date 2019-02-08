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Meclis'e VAR sistemi geliyor

Futbolda uygulamaya konan VAR sistemine benzer bir projenin yakın zamanda Meclis'e getirileceği öğrenildi. Söz konusu projeyle, milletvekillerinin Genel Kurul'daki söz ve davranışları anında kendilerine bildirilecek.

08 Şubat 2019 Cuma 16:33
Meclis'e VAR sistemi geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 2019 hedefleri arasında, futbolda uygulanan VAR sistemine benzer bir proje de yer alıyor. Milletvekillerinin Genel Kurul'daki söz ve davranışları anında kendilerine ulaştırılacak.

TBMM Başkanlığı, milletvekillerini, yumruklu kavgalara yol açan tartışmalar, hakaret ve küfre varan sataşmalarını içeren konuşmalarıyla yüzleştirecek.

Tartışmalara son

Yapılan konuşma, hitap tamamlandıktan sonra, konuşmayı yapan milletvekilinin e-postasına anında gönderilecek.

Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz’ın haberine göre, bu yıl içinde yürürlüğe girecek uygulama ile vekiller arasında yaşanan “konuşmada bu ifade geçti, geçmedi” tartışmaları da sonlandırılmış olacak.

Genel Kurul’a hitap eden, grup sıralarından söz alan veya söz verilmeden konuşan vekillerin, tüm ifadeleri ile yüzleşmeleri sağlanacak.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 16:33
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