Meclis yetkilileri şaşkına döndü! Osman Yüksel Serdengeçti'nin kravat anısı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında Türkiye’deki İslami mücadelenin sembol şahsiyetlerinden Osman Yüksel Serdengeçti'nin Meclis'teki kravat anısını anlattı.
Türkiye’deki İslami mücadelenin sembol şahsiyetlerinden, fikir, aksiyon ve edebiyat adamı Osman Yüksel Serdengeçti’yi vefatının 40’ncı sene-i devriyesinde dualarla yâd ediliyor.
Bir neslin uyanmasını sağlayan Serdengeçti “Ayasofya! Ey muhteşem mabet! Merak etme. Fatih’in torunları yakında bütün putları devirip seni camiye çevirecekler. Gözyaşlarıyla abdest alarak secdelere kapanacaklar” diyerek Ayasofya’nın yeniden ibadete açılacağının müjdesini yarım asır önce vermişti.
Serdengeçti, CHP’nin milli şefi İsmet İnönü döneminde “tabutluk” denen hücrelerde akıl almaz zulümlere maruz bırakıldı. Bir dönem Adalet Partisi’nden milletvekilliği de yapan Serdengeçti, parkinson hastalığı sebebiyle 10 Kasım 1983’te Hakk'a yürüdü..
Cebeci Asri Mezarlığı’nda medfun bulunan Serdengeçti'nin kravat anısı Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında anlattı.
İşte mütefekkir Osman Yüksel Serdengeçti’nin o anısı:
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Milletvekilliği sırasında kravat takmadığı için uyarı aldı, uyarıları dikkate almayınca genel kurula girişi yasaklandı. Bu kez beline bağladığı kravatla içeri girdi, yakasına takması gerektiğini söyleyenlere ise “Kanunda nereye takılacağı belli değil. İstediğim gibi takarım” dedi.
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