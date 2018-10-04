0553 313 94 23

Meclis yeni sistemle sonuca daha hızlı ulaşacak

Yeni sisteme ilişkin Akit’e açıklamalarda bulunan milletvekilleri, yeni meclisin çok daha etkili çalışacağını dile getirdiler.

04 Ekim 2018 Perşembe 12:12
Meclis yeni sistemle sonuca daha hızlı ulaşacak

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA 

24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesi ile TBMM de faaliyetlerine başladı. Yeni sisteme ilişkin Akit’e açıklamalarda bulunan milletvekilleri, yeni meclisin çok daha etkili çalışacağını dile getirdiler.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey: “Yasama ve yürütme birbirinden kesin çizgilerle ayrılmış oldu. Yeni sistem bundan sonraki dönemde hizmetlerin daha hızlı yapılabilmesi, bürokratik engellerin kaldırılabilmesi ve milletin sorunlarının hızlıca çözülebilmesi açısından büyük önem arz ediyor.

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın: “Güven oylaması ve gensoru gibi unsurlar ortadan kalktı. 7 Haziran seçimleri sonrasında yaşadığımız koalisyon tartışmalarını, 24 Haziran seçimlerinden sonra yaşamadık. Belirsizliğin ortadan kalkması ve istikrarın sağlanması bile yeni sistemin en büyük faydalarından biri olarak ifade edilebilir.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin: “Yeni sistemin getirdiği değişikliklerle birlikte yeni dönemde de aynı kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye’yi durdurmak isteyenlere hatta geri götürmek isteyenlere inat yeni dönemde daha da güçlenmeye devam edeceğiz.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 12:12
  1. 24 Haziran seçimleri
  2. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
  3. TBMM
  4. Akit
  5. AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey
  6. AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın
  7. AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnanılmaz olay! Kanalizasyondan el bombası çıktı
    1. İnanılmaz olay! Kanalizasyondan el..
    2. EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine..
    3. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    4. Okul müdürü ve yardımcısını vuran..
    5. DEAŞ’ın sözde kurucu üyeleri,..
    6. DGS başvuruları hangi tarihlerde..
    7. Yazın dışarı, kışın içeri...
    8. Başak Demirtaş HDP’nin Diyarbakır..
    9. MAK’ın son anketi! İstanbul ve Ankara..
    10. NASA'dan korkutan açıklama! Rekor..
    11. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    12. Çalar Saat'ten 'Sabah dayağı'na
    13. Asım’ın neslini yetiştirmeliyiz
    14. Sinüziti baş ağrısıyla karıştırmayın
    15. ‘Demirtaş’ların biri gitti diğeri..
    16. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs..
    17. Kalın: Kanları yerde kalmayacak!
    18. HDP'li vekilin yargılandığı dava..
    19. Meclis yeni sistemle sonuca daha hızlı..
    20. Dolar ve euroda son durum! Yükselişe..
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2018
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!