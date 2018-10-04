Meclis yeni sistemle sonuca daha hızlı ulaşacak

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA

24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesi ile TBMM de faaliyetlerine başladı. Yeni sisteme ilişkin Akit’e açıklamalarda bulunan milletvekilleri, yeni meclisin çok daha etkili çalışacağını dile getirdiler.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey: “Yasama ve yürütme birbirinden kesin çizgilerle ayrılmış oldu. Yeni sistem bundan sonraki dönemde hizmetlerin daha hızlı yapılabilmesi, bürokratik engellerin kaldırılabilmesi ve milletin sorunlarının hızlıca çözülebilmesi açısından büyük önem arz ediyor.”

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın: “Güven oylaması ve gensoru gibi unsurlar ortadan kalktı. 7 Haziran seçimleri sonrasında yaşadığımız koalisyon tartışmalarını, 24 Haziran seçimlerinden sonra yaşamadık. Belirsizliğin ortadan kalkması ve istikrarın sağlanması bile yeni sistemin en büyük faydalarından biri olarak ifade edilebilir.”

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin: “Yeni sistemin getirdiği değişikliklerle birlikte yeni dönemde de aynı kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye’yi durdurmak isteyenlere hatta geri götürmek isteyenlere inat yeni dönemde daha da güçlenmeye devam edeceğiz.”