Meclis yargı paketi ile istihdama ilişkin kanun teklifi için mesai yapacak

TBMM Genel Kurulunda bu hafta Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sonuçlandırılacak. Maddeleri üzerindeki müzakereleri devam eden teklifin, bu hafta Genel Kurulda kabul edilerek kanunlaşması bekleniyor.

Teklife göre, "yargılamayla ilgili kişilerin korunmaya değer üstün bir menfaatinin bulunması" halinde, duruşmaların bir kısmı veya tamamı gizli yapılacak.

Hakimin reddi nedenlerine, daha önce aynı uyuşmazlıkta arabuluculuk veya uzlaştırmacılık yapmış olma da eklenecek.

Tanığın, bilirkişinin veya uzmanın ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden dinlenilmesi için tarafların rızası gerekecek.

"Toplu Mahkemelerde Tahkikat" başlıklı yeni düzenlemede, dava açılmadan önce veya açıldıktan sonra talep edilen delil tespiti, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir gibi geçici hukuki koruma tedbirleri de dahil olmak üzere toplu mahkemenin görevine giren dava ve işlerde tüm yargılama aşamaları heyet tarafından yerine getirilecek ve karara bağlanacak.

Mahkeme, tahkikatın bittiğini bildirdikten sonra aynı duruşmada sözlü yargılama aşamasına geçecek, bu durumda taraflardan birinin talebi üzerine duruşma iki haftadan az olmamak üzere ertelenecek.

Celse harcı yargılama giderleri kapsamından çıkarılacak, yerine başvurma harcı eklenecek.

Aleyhine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı verilen taraf; bu karar yüzüne karşı verilmişse doğrudan istinaf kanun yoluna başvurabilecek, yokluğunda verilmişse öncelikle kararı veren mahkemeye itiraz edebilecek.

İstihdama ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi

Hukuk davalarına ilişkin yargı paketinin kabul edilmesinin ardından iş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılması, Kovid-19 salgını gerekçesiyle iş akitlerinin feshedilmesini engelleyen uygulama ile kısa çalışma uygulamasının uzatılması, Soma'daki maden işçilerinin kıdem tazminatlarının ödenmesine ilişkin düzenlemelerin de bulunduğu İşsizlik Sigortası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifi Genel Kurul gündeminde olacak.

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, bireylerin kişilik haklarına özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı yahut çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi amacıyla TBMM bünyesinde Dijital Mecralar İhtisas Komisyonu kurulmasını da amaçlıyor.

Ayrıca teklife göre, Cumhurbaşkanı, Kovid-19 salgını gerekçesiyle işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemenin uygulama süresini 3'er aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilecek.

Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen maden ocağı kazası sonrasında, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun taraf olduğu rödovans sözleşmeleri kapsamında yer alan Işıklar, Atabacası ve Geventepe ocaklarında çalışan ve kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde hizmet akdi sona erdirilen işçilerin kıdem tazminatları, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından ödenecek.

Genel Kurulda uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair bazı kanun tekliflerinin de görüşülmesi bekleniyor.