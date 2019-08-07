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Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında Başkan Mansur Yavaş’a sorulan soru, “bütçe fazla verdi” diye sevinen Yavaş’ı terletti. Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Burhan’ın, “verilmeyen bazı ikramiyeler var, şimdi siz bütçede 136 milyon lira fazla olduğunu ifade ettiniz. Peki bu fazlalık işçinin verilmeyen ikramiyelerinden mi oluştu, bunu merak ediyorum?” sorusuna Yavaş kaçamak cevaplar verdi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:31

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

31 Mart seçimleri öncesi “EYT’lilerin sorunu çözeceğim” vaadinde bulunarak kendinin hükümet başkanı seçileceğini sanan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye meclis toplantısında EYT ve bütçe fazlasına ilişkin soruya kaçamak cevap verdi.

Bütçedeki fazla işçilerin verilmeyen ikramiyelerinden mi oluştu?

Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, meclis toplantısında Başkan Yavaş’a “Başkanım, elbette bu konu ile ilgili atılacak adımlar önemlidir. AK Parti Grubu gerekli hassasiyeti gösterir ancak; bir belediye başkanının görevi midir EYT sorunlarına kısmen ya da tamamen çözüm üretmek. Bunu merak ediyorum, bu birincisi. İkincisi de; verilmeyen bazı ikramiyeler var, şimdi siz bütçede 136 milyon lira fazla olduğunu ifade ettiniz. Peki bu fazlalık işçinin verilmeyen ikramiyelerinden mi oluştu, bunu merak ediyorum?” sorusunu yöneltti. Başkan Yavaş ise bu soruyu şöyle cevapladı: “Sinan bey, 8,5 milyar borcu ben yapmadım. 1 yılda metro için 11 milyon lira kesinti yapılırken, ayda 18 milyon lira keser hale de ben getirmedim. Konu EYT idi, ona da cevabımı verdim.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:31
  1. EYT
  2. CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
  3. Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan

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