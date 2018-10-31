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Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ‘külliye’ tartışması

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Meclis Başkanvekili Şentop’un TBMM yerine 'külliye' demesine CHP’li milletvekilleri tepki gösterdi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 21:31
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ‘külliye’ tartışması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2019 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2017 Kesin Hesap Kanun Teklifinde TBMM bütçesi görüşüldü. Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop’un konuşmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni külliye olarak ifade etmesi tartışmaya neden oldu.

ARI: BURASI TBMM, KÜLLİYE OLAMAZ

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, sık sık Mustafa Şentop’un konuşmasına müdahale ederek “Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Buraya külliye diyemezsiniz” dedi.

ŞENTOP: HUKUKİ DÜZENLEME YOK

Mustafa Şentop, muhalefet milletvekillerinin eleştirisi üzerine, "Bu konuda kampüs, yerleşke ve külliye tabirleri beraber kullanılıyor. Kullanılmasıyla ilgili huhuki düzenleme yok. TBMM şu an içinde bulunduğumuz bina. Fakat burada daha önce halkla ilişkiler binası gibi birşey vardı. Arkada çiçek üretilen bir bölge var. Şu anda TBMM’nin de içinde bulunduğu alanı kastediyoruz. Bunları tamamı anlamına gelen külliye. Başka birşey diyen mi var sanki" dedi.

Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop’un konuşmasının devamında tekrar külliye demesi üzerine CHP Milletvekili Cavit Arı ayağa kalkarak, "Hala kullanıyor. Değiştirin. İstediğin gibi konuşamazsın. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Külliye diye yeni bir tabir çıkarılması uygun değil. Burası TBMM, külliye olamaz" diyerek tepki gösterdi.

ŞENTOP: İSTEDİĞİM GİBİ KONUŞURUM

Bunun üzerine Mustafa Şentop “Benim ne söyleyeceğime siz mi karar vereceksiniz. İstediğim gibi konuşurum ben. Sen mi konuşacaksın. Allah Allah şuraya bak. Kötü kelimeler kullanacağım tutuyorum kendimi. Sana mı soracağım. Külliye kelimesini kullanıyorum. Ne demek bu artistlik ayağa kalmak. Külliye kelimesini kullanıyoruz. Daha önce de kullanıldı” diye konuştu.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 21:31
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