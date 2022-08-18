Meclis ne zaman açılıyor 2022 | TBBM ne zaman açılacak 2022?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ne zaman açılacağı son günlerde en çok araştırılan konulardan biri oldu. TBMM'nin yasama yılı sona erdi ve milletvekilleri tatile başladı. TBMM tatilin ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayacak. TBMM Genel Kurulunun öncelikli işleri arasında EYT gibi konular yer alacak. Peki, meclis ne zaman açılıyor? İşte haberimizin detayları...
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu (TBMM) bu yılki sürecini tamamladı. TBMM'nin ne zaman açılacağı pek çok vatandaşın ilgi alanında yer alıyor. İşte, TBMM yeni dönem açılış tarihi...
TBMM (MECLİS) NE ZAMAN AÇILIYOR?
TATİL NE ZAMAN BİTECEK?
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yer aldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararında, TBMM'nin 1 Temmuz Cuma gününden başlamak ve 1 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 1 Temmuz tarihli 111'inci birleşiminde karar verildiği belirtildi.
BAZI KOMİSYONLAR ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEK
Öte yandan Meclis'in tatili süresince bazı komisyonların çalışmalarına devam etmesine ilişkin önerge kabul edildi.