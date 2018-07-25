0553 313 94 23

Meclis Genel Kurulu toplandı

Meclis Genel Kurulu, Başkanvekili Şentop başkanlığında toplandı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:33
Meclis Genel Kurulu toplandı

Gündem dışı söz alan AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, kente sağlık alanında yapılan yatırımlara değindi.

AK Parti'nin 16 yıllık iktidarında Çorum'a sağlık başta olmak üzere birçok alanda önemli yatırımlar yapıldığını anlatan Ceylan, özellikle sağlık yatırımlarında amacın halkın verilen hizmetlerinden yerelde yararlanması olduğunu vurgulayarak, "Yatırımlar sayesinde vatandaşlarımız dışarıya gitmenin eziyetinden kurtuldu." dedi.  

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar da kentin sorunları hakkında söz aldı. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin üzerinden 2 yıl geçtiğini, bu süre zarfında hak ve adalet  olgusunun işlediğinden şüphe duyduklarını söyledi. 

Seçim bölgesi Denizli'de de yurt genelinde olduğu gibi hakkında soruşturma bile açılmadan ihracına karar verilen birçok kişinin bulunduğunu öne süren Sancar, "Vicdan muhasebesi yapılmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ise sağlıkta şiddet konusuna değindi.

Türkiye'de 600 binden fazla sağlık çalışanının 24 saat esasına dayalı olarak vatandaşlara hizmet vermeye çalıştığını belirten Aycan, "Her mesleğin zorluğu bulunmaktadır ancak hekimlik birçok meslekten daha zordur." diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının her dönemde şiddete maruz kaldığını, son dönemde bu tür haberlerin arttığına işaret eden Aycan, şunları kaydetti: 

"Yapılan araştırmaların sonucu fiziki şiddet sözlü şiddetin önünde yer almaktadır. Fiziki şiddet özellikle acil servis ve 112 Acil servis çalışanlarına yöneliktir. Kamu hastanelerindeki yoğunluk çalışanlar için risk teşkil etmektedir ve biran önce önlem almak gerekmektedir."

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:33
  1. Kahramanmaraş
  2. Denizli
  3. Çorum
  4. mustafa şentop
  5. tbmm genel kurulu
  6. ankara

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rektör ile öğrenci arasında güldüren diyalog: Antalya'nın adına kanma...
    1. Rektör ile öğrenci arasında güldüren..
    2. AK Parti'de 3 il başkanlığına yeni atama
    3. Martins, Atletico Madrid'de
    4. Rahip Brunson'a karşılık Fetullah..
    5. Mahkemeden örnek karar! Mutsuz evlilik..
    6. 40 yıllık eşini balyozla öldürdü!
    7. Antalya'da komşuların taşlı, sopalı..
    8. Kılıçdaroğlu fena terleyecek!..
    9. Papaz Brunson'a elektronik kelepçeye..
    10. Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!
    11. Şiddetli yağış metro seferlerini..
    12. Emery'den Mesut'a destek
    13. Afgan sığınmacılar için uçağı durdurdu!
    14. Barcelonalı yıldız resmen Sivaspor'da
    15. Douglas Pereira dos Santos kimdir?
    16. Saldırı hazırlığındaki 4 terörist..
    17. Suriye'de terör vahşeti! Ölü sayısı..
    18. Borsa, günün ilk yarısında arttı
    19. İzmir'de koşarak geldi, görünce yere..
    20. Rahip Brunson tahliye mi edildi? ABD..
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!