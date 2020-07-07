Meclis Başkanlığı için adaylar kimler?

Mevcut başkan Mustafa Şentop dahil 5 aday daha seçimde yarışacak.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Daha sonra seçim sürecine ilişkin alınan karar gereğince, Genel Kurulda Meclis Başkanlığı seçimine geçildi.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz ile TİP Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Baş, TBMM Başkanı adayı oldu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, oylamaya geçilmeden adaylıktan çekildi.

TBMM Genel Kurulu, bugün 27. Dönem'in ikinci devresinde görev yapacak Meclis Başkanı'nı seçmek üzere toplandı. İlk tur oylamada AK Parti TBMM Başkan Adayı Mustafa Şentop 324 oy aldı.

TBMM Başkanlığı seçiminin birinci turunda adaylar seçilebilmek için gerekli olan 400 oya ulaşamadı.

TBMM Genel Kurulunda yapılan birinci tur oylamada 556 milletvekili oy kullandı.

İlk tur oylama sonuçları

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 324, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç 131, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu 50, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 34, TİP Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Baş 9 oy aldı. 8 oy da geçersiz sayıldı.

Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan olan üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuna, yani 400 oya ulaşamadı.

Şentop'un 3. turda seçilmesi bekleniyor

TBMM Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak. Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak.

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday, Başkan seçilmiş olacak.