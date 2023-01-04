  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Meclis Başkanı Şentop'tan 'Lozan Antlaşması' açıklaması
Gündem

Meclis Başkanı Şentop'tan 'Lozan Antlaşması' açıklaması

2023 yılında Lozan Antlaşması’nın gizli maddeleri son bulacak söylentilerine Meclis Başkanı Mustafa Şentop son noktayı koydu.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 14:26:00 -
Meclis Başkanı Şentop'tan 'Lozan Antlaşması' açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Lozan Antlaşması’nın hükmü 2023’te son bulacak söylentilere karşı açıklamada bulundu.

Şentop; “Parlamentolar da oylanan uluslararası sözleşmelerde gizli bir hüküm olmaz. Uluslararası bir anlaşmanın gizli bir maddesi nasıl olabilir? Lüzumsuz bir tartışma. Gizli bir madde yok.” ifadelerini kullandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23