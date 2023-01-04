Meclis Başkanı Şentop'tan 'Lozan Antlaşması' açıklaması
2023 yılında Lozan Antlaşması’nın gizli maddeleri son bulacak söylentilerine Meclis Başkanı Mustafa Şentop son noktayı koydu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Lozan Antlaşması’nın hükmü 2023’te son bulacak söylentilere karşı açıklamada bulundu.
Şentop; “Parlamentolar da oylanan uluslararası sözleşmelerde gizli bir hüküm olmaz. Uluslararası bir anlaşmanın gizli bir maddesi nasıl olabilir? Lüzumsuz bir tartışma. Gizli bir madde yok.” ifadelerini kullandı.