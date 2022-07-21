Meclis Başkanı Şentop'tan 'Duhok' açıklaması

Dohuk'taki saldırı ile ilgili konuşan Şentop "Operasyonlarda sivil hassasiyetler korunuyor" dedi.

Şentop şunları söyledi;

Sivillere yönelik böyle bir saldırının en başta Türkiye'yi rahatsız ettiğini söyleyebilirim. Bu saldırının ortaya çıkarılması ve faillerinin tespiti yönünde Türkiye'nin hazır olduğunu Sayın Dışişleri Bakanımız da ifade etti. Türkiye'nin bölgede teröristlere karşı gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlere gölge düşürmek için teröristlerin gerçekleştirdiği bir eylem olduğu gözüküyor.