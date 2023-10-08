Meclis Başkanı Kurtulmuş: “Mescid-i Aksa Müslümanların kırmızı çizgisidir”

‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ dolayısıyla Büyük Çamlıca Camii’nde düzenlenen programa, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Davut Gül, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve din görevlileri Din görevlilerinin katılım sağladı. Program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İstanbul Valisi Davut Gül’ün konuşmalarının artından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş kürsü konuşmasına başladı. Filistin meselesine değinen Kurtulmuş, Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırıların kabul edilemez olduğunu ve Mescid-i Aksa Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu ifade etti. 2 tarafı da sükunete davet eden Kurtulmuş, “Biz devam etmekte olan bu gerilimi gerçekten kaygıyla izliyoruz. Her iki tarafında bu anlamda sükunetle bu meselenin çözülmesi için bir şekilde sükuneti tavsiye ediyoruz” dedi.

“Yapılan zulümler hat safhaya ulaşmıştır”

Filistin meselesine değinen Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, “Bugün maalesef Mescid-i Aksa’nın uzun yıllardır devam eden işgal ve saldırılar altında bulunmasını büyük bir kederle, üzüntüyle hep beraber izliyoruz. 4 asır boyunca Filistin topraklarına hükümdar olan ecdadımız Müslümanları, Hristiyanları, Yahudileri ve bütün farklılıklarıyla birlikte bir arada yaşatmış ve bu 4 asır boyunca bir tek din savaşı, bir tek mezhep savaşı ortaya çıkmamıştır. Bugün maalesef Orta Doğuda ve Filistin topraklarında yapılan zulümler hat safhaya ulaşmıştır” dedi.

“Kaygıyla izliyoruz”

Kurtulmuş, “Biz devam etmekte olan bu gerilimi gerçekten kaygıyla izliyoruz. Her iki tarafında bu anlamda sükunetle bu meselenin çözülmesi için bir şekilde sükuneti tavsiye ediyoruz. Ancak, bütün dünyaya şu soruyu sormakta her halde hakkımızdır. Ne oldu, nasıl oldu da Orta doğu böylesine yaşanmaz bir bölge haline geldi. Nasıl oldu da ecdadın 4 asır boyunca barışı getirdiği Filistin toprakları bu gün kan denizine döndü. Türkiye’nin tavrı açıktır. Mescid-i Aksa’nın mukaddesiyatı her şeyin üzerindedir” şeklinde konuştu.

“Mescid-i Aksa Müslümanların kırmızı çizgisidir”

Filistin’de yaşananların hukuksuz olduğunu ifade eden Kurtulmuş, “Mescid-i Aksa Müslümanların kırmızı çizgisidir. Mescid-i Aksaya yapılan saldırı asla ve asla kabul edilemez. Birleşmiş Milletlerin kararlarına uymayan ve bunu ihlal edenlerin yanına kar kalmıştır. Şu anda Mescid-i Aksa’nın uluslararası statüsünü Türkiye olarak koruyor ve bu uluslararası statünün sonuna kadar korunması gerektiğine inanıyoruz. Aynı şekilde, Filistin topraklarında devam etmekte olan yabancı yerleşimciler meselesinin, yani o topraklara ait olmayan ama oraya götürülerek Filistinlilerin yerlerine, yurtlarına yerleştirilenlerinde aslında uluslararası hukuk bakımından bir suç teşkil ettiğini biliyoruz” sözlerini kullandı.

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“İki devletli çözümün tek çıkar yol olduğunu söylüyoruz”

İki devletli çözümün tek çıkar yol olduğunu belirten Kurtulmuş, “Yine aynı şekilde, biz Türkiye olarak başından itibaren 2 devletli çözümün tek çıkar yol olduğunu söylüyoruz. Tam manasıyla bağımsız, bütün kurum ve kuruluşlarıyla teşekkür etmiş bir Filistin devleti kurulana kadar Orta Doğudaki bu kargaşa maalesef sona ermeyecektir. 2 devletli bu çözümden başka bir yol olmadığı ortadadır. 1967’de BM tarafından kabul edilen sınırlara dönülünceye kadar Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti tamamıyla müstakil hale gelinceye kadar Orta doğudaki bu kargaşa sona ermeyecektir” dedi.