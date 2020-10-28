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Aktüel Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosunda seferler başladı
Aktüel

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosunda seferler başladı

Yaklaşık 3 milyon insanın yaşadığı Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Esenler, Bağcılar, Kağıthane ve Şişli ilçelerini birbirine bağlayan hat, günde 352 sefer yaparak 400 bin yolcu taşıyacak

Yeniakit Publisher
2020-10-28 14:22:13 -
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosunda seferler başladı

İSTANBUL (AA) - Saatte 140 bin yolcu kapasiteli ve 6 ilçeden geçen M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu yolcu taşımacılığına başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Kabataş Mecidiyeköy Mahmutbey Metrosu’nun ilk etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu bugün saat 12:00’de seferlere başladı.

Seferlerin başlaması dolayısıyla Tekstilkent’te bulunan kumanda merkezinde gerçekleştirilen törende konuşan Metro İstanbul AŞ Genel Müdürü Özgür Soy, metro hakkında teknik bilgiler verdikten sonra Kovid-19 tedavisi gören İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na telefonla bağlandı.

Hattın yapımında emeği geçenlere teşekkür eden İmamoğlu, 6 ilçeyi geçerek saatte 140 bin yolcuyu hızlı ve konforlu bir şekilde taşıyabilecek sürücüsüz metronun İstanbullulara hayırlı olmasını diledi. İmamoğlu, hattın ilk 10 gün ücretsiz hizmet vereceğini de hatırlattı.

Yaklaşık 3 milyon insanın yaşadığı Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Esenler, Bağcılar, Kağıthane ve Şişli ilçelerini birbirine bağlayan hat, günde 352 sefer yaparak 400 bin yolcu taşıyacak.

Birçok noktada diğer toplu ulaşım araçlarıyla entegre olan hat, tek yönde saatte 70 bin İstanbulluya hizmet verebilecek. Toplam 80 trenle hizmet verecek hat, tek seferde 2 bin 160 yolcu taşıma kapasitesine sahip.

- Diğer hatlarla entegrasyon sağlıyor

Birçok metro ve metrobüs ile entegre olan metronun Kabataş ayağı açılınca, deniz yoluyla da bütünleşmesi sağlanacak. M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı, Mecidiyeköy istasyonunda Yenikapı-Hacıosman metrosu ve metrobüsle, Karadeniz Mahallesi istasyonunda Topkapı-Mescidi Selam tramvayıyla, Mahmutbey istasyonunda ise Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metrosuyla entegre olacak.

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı tamamlandığında, Alibeyköy istasyonundan bu hatta aktarma yapmak mümkün olacak. Ayrıca İstanbul Havalimanı'na giden metro hattı tamamlandığında Kağıthane istasyonundan aktarma yaparak havalimanına ulaşılabilecek.


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