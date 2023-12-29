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Eğitim MEB'ten müjde! Yüzde 50 indirim yapıldı
Eğitim

MEB'ten müjde! Yüzde 50 indirim yapıldı

Yeniakit Publisher
2023-12-29 18:42:00 - 2023-12-29 18:55:39
MEB'ten müjde! Yüzde 50 indirim yapıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla, öğretmenlerle birlikte tüm bakanlık çalışanları da öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayabilecek.

2022-2023 eğitim öğretim yılında öğretmenlerin görevlendirildikleri illerdeki konaklama ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 2023 yılının sonuna kadar konaklama ücretinde yüzde 50 oranında indirim yapılması ve bu süre içinde mevcut kapasitenin sadece konaklama ihtiyacı olan öğretmenler için kullandırılması yönünde düzenleme yapılmıştı.

Yüzde 50 oranında indirim uygulanacak

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen haricindeki eğitim personelinden gelen talepler doğrultusunda harekete geçti. Bakan Yusuf Tekin'in bu yöndeki talimatıyla Bakanlığın öğretmenlik harici kadrolarında görev yapan personelin de konaklama ihtiyaçları dikkate alınarak 2024 yılının sonuna kadar daha önce yapılan rezervasyonlar iptal edilmeden ve konaklama ücretlerinde maliyet bedellerinin altında kalmadan öğretmenler ve diğer tüm Milli Eğitim Bakanlığı personeline sivil misafirlere uygulanan hizmet bedelleri üzerinden kahvaltı hariç yüzde 50 oranında indirim uygulanacak.

Bakan Tekin'den açıklama

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Geleceğimizi sevgiyle yoğuran kıymetli meslektaşlarıma. Yeni Türkiye'nin sürdürülebilir eğitim sisteminin mimarları olan, toplumun tüm bireylerine dokunan öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın emekleri karşılığında yüklerini hafifleten ve küçük bir teşekkür mahiyetinde imkanlar sunmaya devam ediyoruz. Bu bilinçle, öğretmenevlerimizi tamamen öğretmenlerimiz için ayırarak yüzde 50 konaklama indirimi sağlamıştık. Yeni yılda bu desteği Bakanlığımızın tüm mensuplarına (öğretmenler ve diğer kadrolarda çalışan tüm personel) sürdürme kararı aldık. Bu kararın, öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımızı mutlu edeceğine inanıyor, eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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