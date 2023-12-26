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Gündem MEB’ten isim değişikliğine tepki: Tasvip etmemiz mümkün değil
Gündem

MEB’ten isim değişikliğine tepki: Tasvip etmemiz mümkün değil

Yeniakit Publisher
2023-12-26 16:54:00 -
MEB’ten isim değişikliğine tepki: Tasvip etmemiz mümkün değil

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tepki gösterdi. MEB, yazılı bir açıkalam yaparak konu hakkında İzmir Valiliği’ne bilgi verildiğini ifade etti.

 

İzmir’in Buca ilçesinde bir okula, ismi 12 Eylül darbe sürecinde Diyarbakır Cezaevi’ndeki işkence olayları ile anılan Esat Oktay Yıldıran’ın ismi verilmesine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tepki gösterdi.
MEB, yazılı bir açıkalam yaparak konu hakkında İzmir Valiliği’ne bilgi verildiğini ifade etti.
İzmir’in Buca ilçesinde bir okula, ismi 12 Eylül darbe sürecinde Diyarbakır Cezaevi’ndeki işkence olayları ile anılan Esat Oktay Yıldıran’ın ismi verilmişti.
Buca Kaymakamı’nın katılımıyla gerçekleşen isim değişikliği kurumun sosyal medya hesabından duyurulmuştu.
Okulun daha önceki ismi Şehit Sadık Şen İlkokulu’ydu.
Tepki çeken isim değişikliğine MEB’in açıklaması şu şekilde:

“İzmir’de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verildiğine ilişkin haberler üzerine Bakanlığımızca gerekli inceleme yapılmıştır.
Öteden beri toplumun adalet duygusunu inciten ve vicdanını yaralayan hadiselerle birlikte anılan isimlerin caddelerden, okullardan kaldırılması şeklindeki uygulamalar göz önüne alındığında, böyle bir uygulamanın Bakanlığımızca tasvip edilemeyecek bir hata olduğu kolaylıkla anlaşılabilir.
Hangi dönemde alınmış olursa olsun hafızalarımızdaki derin izlerini koruyan bir dönemin yanlışlarını bugüne taşıma anlamına gelen bu kararı tasvip etmemiz mümkün değildir.
adil bir hafızayı tesis etmek ve geçmişteki acıların ürünü olan yaraları sarmak için çaba sarf etmeye devam edeceğimizin bilinmesini isteriz.
Bu bağlamda “Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği”ne göre ad verme yetkisi olan valiliğe (İzmir Valiliği) gerekli bilgi verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

 
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