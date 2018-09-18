MEB'in öğretmenlere tavsiye ettiği 45 film ve 50 kitap...
Yeni eğitim öğretim döneminde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlere okumaları için kitap ve izlemeleri için de bir film listesi hazırladı.18 Eylül 2018 Salı 15:55
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan listede öğretmenlere aralarında Oğuz Atay, J.T. Gatto, Çiğdem Kağıtçıbaşı, Covey gibi hem yerli ve yabancı yazarların eserlerinden oluşan 45 kitaplık bir liste hazırlandı:
İşte Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı kitap listesi:
1- Atay, O. Bir Bilim Adamının Romanı, İletişim Yayıncılık
2 -Ayverdi, S. Millî Kültür Meseleleri ve Maarif Davamız, Kubbealtı Neşriyat
3-Bal, M. A. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Meşhurların Okul Anıları, Pegem Akademi Yayınları
4- Başgil A. F. Gençlerle Başbaşa, Yağmur Yayınları
5- Brockman, J. Meraklı Zihinler: Bir Çocuk Nasıl Bir Bilim İnsanı Olur?, TÜBİTAK Yayınları
6- Covey, S. R. Etkili İnsanların Alışkanlığı ,Varlık Yayınları
7- Enç, M. Bitmeyen Gece, Ötüken Neşriyat
8- Freire, P. Ezilenlerin Pedagojisi, Ayrıntı Yayınları
9- Gaarder, J. Sofie’nin Dünyası, Pan Yayınları
10- Gaspıralı, İ. Eğitim Yazıları, Ötüken Neşriyat
11- Gatto, J. T. Eğitim-Bir Kitle İmha Silahı, EDAM Yayınları
12- Glasser, W. Başarısızlığın Olmadığı Okul, Beyaz Yayınları
13- Goleman, D. Duygusal Zekâ, Varlık Yayınları
14- Gulbenkian Komisyonu Sosyal Bilimleri Açın: Sosyal Bilimlerin Yeniden Yapılanması Üzerine Rapor, Metis Yayınları
15- Güntekin, R. N. Acımak, İnkılap Kitabevi
16 -Holt, J. Çocuklar Neden Başarısız Olur?, Beyaz Yayınları
17- Illich, I. Okulsuz Toplum, Şule Yayınları
18- İzzetbegoviç, A. Doğu ve Batı Arasında İslam, Klasik Yayınları
19- Kâğıtçıbaşı, Ç.& Cemalcılar, Z. Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş, Evrim Yayınları
20- Kan, Ş. H. Mahrem Macera, Özgün Yayıncılık
21- Kant, I. Eğitim Üzerine, İz Yayıncılık
22- Kara, İ. & Birinci, A. Bir Eğitim Tasavvuru Olarak Mahalle/Sıbyan Mektepleri, Dergâh Yayınları
23- Karabekir, K. Çocuk Davamız, Yapı Kredi Yayınları
24- Karakoç, S. Hızır’la Kırk Saat, Diriliş Yayınları
25-Karakoç, S. Diriliş Neslinin Amentüsü, Diriliş Yayınları
26- Khan, S. Dünya Okulu: Eğitimi Yeniden Düşünmek, Yapı Kredi Yayınları
27- Kültür ve Turizm Bakanlığı Şehir-İnsan Medeniyet Köprüsü: Beş Şehirli Örnek Kişilikler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
28- Leitch, T. Wikipedia U: Dijital Çağda Bilgi, Otorite ve Liberal Eğitim, Hece Yayınları
29- Louv, Richard Doğadaki Son Çocuk, Tübitak Yayınları
30- McCourt. F. Öğretmen, Altın Kitaplar Yayınevi
31- Moulin D. Eğitici Tolstoy, Hece Yayınları
32- Needham, J. Doğunun Bilgisi Batının Bilimi, MAB
33- Özdenören, R. Kafa Karıştıran Kelimeler, İz Yayıncılık
34- Özemre, A. Y. Galatasarayı Mekteb-i Sultani’sinde Sekiz Yılım, Kubbealtı Akademi Yayınları
35- Pennac, D. Okul Sıkıntısı, Can Yayınları
36- Petrov, G. Beyaz Zambaklar Ülkesinde,Hayat Yayınları
37- Rancier, J. Cahil Hoca, Metis Yayınları
38- Rousseau, J. J. Emile, Kilit Yayınevi
39- Safa, P. Eğitim-Gençlik-Üniversite, Ötüken Neşriyat
40- Sezgin, F. Bilim Tarihi Sohbetleri, Timaş Yayınları
41- Strogatz, S. Arkadaşlığın Matematiği, Tübitak Yayınları
42- Tahir, K. Bozkırdaki Çekirdek, İthaki Yayınları
43- Topçu, N. Türkiye’nin Maarif Davası, Dergâh Yayınları
44- Toros, H. Asya’nın Kandilleri, Hece Yayınları
45- Zorlutuna, H. N. Benim Küçük Dostlarım, Timaş Yayınları
Öğretmenlere önerilen 50 film ise şöyle:
1. 3 Idiots
2. 400 Darbe / The 400 Blows
3. AmericanTeacher
4. Arkadaşımın Evi Nerede / Khane-ye Doust Kodjast?
5. Asyanın Kandilleri (Belgesel)
6. Bana Güven / Lean on Me
7. Batıya Doğru Akan Nehir (Belgesel)
8. Bay Lazhar / Monsieur Lazhar
9. Billy Elliot
10. Bir Fazlası Değil / Not One Less
11. Birinci Sınıf / The First Grader
12. Can Dostum / Good Will Hunting
13. Canım Öğretmenim / Monsieur Lazhar
14. English Vinglish
15. Etek Günü / La Journêe de la Jupe
16. Hababam Sınıfı (1975)
17. Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (1979)
18. Hababam Sınıfı Güle Güle (1981)
19. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1976)
20. Hababam Sınıfı Tatilde (1978)
21. Hababam Sınıfı Uyanıyor (1977)
22. İki Dil Bir Bavul
23. İmparatorlar Kulübü
24. Kalk ve Diren / Stand and Deliver
25. Kara Tahta / Takhtesiah (Blackboards)
26. Kerkenez / Kes
27. Koro / LesChoristes
28. Kör Nokta / The Blind Side
29. Küçük Ağacın Eğitimi / The Education of Little Tree
30. Malcolm X
31. Olmak ve Sahip Olmak / Être et Avoir / To Be and To Have
32. Öğretmen / Teaching Mrs. Tingle
33. Öğretmenim Bay Kim / My Teacher, Mr. Kim
34. Ölü Ozanlar Derneği / Dead Poets Society
35. Özgürlük Yazarları 36. Patch Adams
37. Ron Clark’ın Hikâyesi / The Ron Clark Story
38. Sessizlik / Dogani
39. Sevgili Öğretmenim / Mr. Holland’s Opus
40. Sevgili Öğretmenim / To Sir with Love
41. Sınıf / EntreLesMurs (The Class)
42. Sınıfın Önü / Front of the Class
43. Siyah / Black
44. Süpermen’i Beklerken / Waiting For Superman
45. Şeytana Karşı / Ondskan-Evil
46. Tarih Öğrencileri / The History Boys
47. Tepetaklak Nelson / Half Nelson
48. Tom Brown’ın Okul Günleri / Tom Brown’s Schooldays
49. Yedek Parçalar / Spare Parts
50. Yerdeki Yıldızlar / Taare Zamee
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