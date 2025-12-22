Belediye değil babasının çiftliği! Ekrem 40 yöneticiyi paraya boğmuş

Sayıştay'ın yayımladığı 2024 yılı denetim raporu, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamaoğlu, İBB'nin adeta çifte çevrildiğini bir kez daha ortaya çıkardı.

Sabah’tan Barış Savaş’ın haberine göre, İBB'de belediye meclisi onayıyla 30 daire başkanlığı ve bu daire başkanlıklarına bağlı 122 birim müdürlüğü oluşturulmuş olmasına rağmen, belediyede bu yönetimin çok üzerinde idari görevlendirildiği tespit edildi.

Raporda, belediye takvimiyle 30 daire başkanlığına yetki verilirken yapılan incelemede belediyede 38'i asaleten, 9'u vekâleten olmak üzere toplam 47 daire başkanının görev yaptığı belirtildi. Bu durum, meclis kararıyla oluşturulan daire başkanlığı birimlerinde 17 kişi kadar daire başkanının bulunduğu ortaya konuldu.

Denetim muayenesine göre, belediyede 37'si asaleten, 108'i vekâleten olmak üzere toplam 145 birim müdürü bulunmaktadır. Oysa meclis kararıyla belirlenen birim müdürlük sayısı 122 olarak belirlendi. Böylece 23 birim müdür için fazladan yönetici maaşı ödendiği tespit edildi.

BANKAMATİK YÖNETİCİLER VAR

Raporunda, 17 daire başkanının kadro başlığı daire başkanı olmasına rağmen herhangi bir daire başkanlığı bölümünün yürütüldüğü belirtildi. Benzer şekilde, 23 birim müdürün kadro tanımı mağaza müdürü olmasına karşın fiilen şube müdürlüğü yapmadığı tespit edildi.

Buna bağlı olarak mevcut olmasına rağmen, kazanılabilir daire başkanı veya şube müdürü maaşı çalışmaya devam edildi. Sayıştay raporunda, söz konusu görevlendirmelerin geçici ayrılmalardan kaynaklanmadığı, sürekli vekâleten sürdürüldüğüne dikkat çekildi.

Vekâleten görevlendirilen personele, mevzuata uygun şartlara taşımaları halinde idari vekâlet aylığı ödendiği kaydedildi. Denetçilere göre, aynı kadro için birden fazla kişi yönetici maaşının sonucunu doğurdu.

Raporda, Mahalli İdareler Norm Kadro Yönetmeliği'ne atıf yapıldığı, fiilen icra edilmeyen hizmetler için idari birim oluşturulamayacağı ve bu birimlerin kadroya ait unvanlarının kullanılamayacağı hatırlatıldı. Belediyede kurulu birim düzeninin fazla idari görevlendirilmesinin mevzuata aykırı olduğu vurgulandı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA YAPILMADI

Sayıştay raporunda, denetim tespitlerine rağmen belediye yönetiminin, meclis kararıyla belirlenen birim bölünmesine rağmen neden daha fazla sayıda daire başkanı ve birim müdürü görevlendirildiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadığı da kaydedilmedi.

SAYIŞTAY UYARI YAPTI

Raporunda, belediyelerde meclis kararıyla belirlenen birim sayısı kadar yönetici bulundurulması ve buna paralel olarak yalnızca bu miktarda idariye maaş miktarı açık şekilde ifade edildi.