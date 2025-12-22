Bereketli manevi mevsim üç aylarda arınma zamanı

Sebahattin Ayan İstanbul

Recep ayıyla birlikte başlayan bu manevi yolculuk, Şaban ayında yoğunlaşan hazırlık ve arınma süreciyle olgunlaşıyor; Ramazan-ı Şerif’te ise oruç, teravih, Kur’an ve infakla zirveye ulaşıyor.

BİRLİK BERABERLİK

Üç aylar, bireysel kulluğun yanı sıra toplumsal dayanışmayı da pekiştirerek, Müslümanlara hem dünyalarını hem de ahiretlerini imar etme imkânı sunuyor. İçerisinde ibadet ayı Recep, zahidlerin ayı Şaban ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif’i de barındıran mübarek üç ayların yalnızca bireysel ibadetlerin artırıldığı bir zaman dilimi olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, bu mübarek sürecin huzur, sükûnet ve kardeşlik ikliminde idrak edilmesinin önemine dikkat çekti. Günlük hayatın koşuşturması, toplumsal gerilimler ve bireysel kırgınlıklar arasında üç ayların, kalpleri onaran ve gönülleri birleştiren ilahi bir fırsat sunduğunu ifade eden ilahiyatçılar, öfke dili ve ayrıştırıcı tutumlardan uzak durulması tavsiyesinde bulunuyor.

RAMAZAN’A HAZIRLIK SÜRECİ

Prof. Dr. Ahmet Emin Seyhan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Üç aylar inancımızda önemli bir yere sahiptir. Faziletine dair Peygamber Efendimiz’e nispet edilen iki ayrı rivayetin öne çıktığı görülmektedir. İlki, ‘Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır’ şeklindeki dua rivayetidir. Bu rivayet; Taberânî’nin el-Mu‘cemü’l-Evsat’ında, Ebû Nuaym’ın eserlerinde ve Ahmed bin Hanbel’in Müsned’inde yer almakla birlikte, hadis âlimlerinin çoğunluğu tarafından zayıf kabul edilmiştir.

İkinci rivayet ise, ‘Recep Allah’ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır’ şeklindedir. Üç ayların değerli görülmesinde bu rivayetlerin etkili olduğu anlaşılmaktadır. Ramazan ayı ise, içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni barındırması ve Kur’an-ı Kerim’in bu gecede indirilmeye başlanmış olması sebebiyle Kur’an’da da açıkça faziletli kılınmıştır. Kadir Gecesi’nin önemine dair müstakil bir sure bulunması, Ramazan’ın konumunu zaten tartışmasız hale getirmektedir. Ancak zamanla, bu rivayetler gerekçe gösterilerek Recep ve Şaban aylarına ya da belirli gecelere özel birtakım ibadetler, dualar, zikirler ve namazlar ihdas edilmiştir. Bu nedenle, üç aylara hak ettiğinden fazla anlam yüklemek ve İslam’ı sadece belirli gecelere veya zaman dilimlerine indirgemek doğru değildir.

KANDİL GECELERİNİN FEYZİ

İslam, yılın belli günlerinde hatırlanan değil, hayatın tamamını kuşatan bir dindir. Üç aylar elbette önemlidir. Recep, Şaban ve Ramazan ayları, Ramazan’a hazırlık süreci açısından kıymetlidir. Ancak bu aylara aşırı anlam yükleyip yılın geri kalanında İslam’dan uzak bir hayat sürmek doğru değildir. Kandil gecelerine önem verip, ardından dinin temel direği olan beş vakit namazı ihmal eden bir anlayışta ciddi bir sorun olduğu açıktır. Kandil gecelerinin ihyası bid‘at değil; geleneğimizin, örfümüzün ve kültürümüzün bir parçasıdır ve yaşatılmalıdır. İslam tamamlanmış bir dindir ve sonradan ilavelere ihtiyacı yoktur. Bu denge doğru kurulmalı; üç aylara ve kandil gecelerine hak ettiği ölçüde değer verilirken, dinin temel esasları göz ardı edilmemelidir.”

BOL BOL İBADET EDİN

Hanefî Kültürünü Tanıtma Vakfı Onursal Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal da şunları dile getirdi: “Zaman; fâni âlemin en büyük göstergesidir. Zamanın bize ait olan kısmına ömür denir. Ömür; sonsuz âlemi kazanmak için bize verilen süredir. Bu süre zarfında bazı dönemler sermayenin maksimum kâra dönüşmesine fırsat verir. İşte bu son derece verimli dönemlerden biri de idrâk etmekte olduğumuz mubarek üç aylardır.

Cenâb-ı Hak âdeta; Receb-i Şerîf’te Benim hatırımı, Şabân-ı Şerîf’te Rasûlümün hatırını sayarsanız ben de Ramazan-ı Şerîf’te sizin hatırınızı sayarım. Rahmete, mağfirete ve Cennete kavuşmanıza vesile kılarım buyurmaktadır. Büyük marketlerin ucuzluk günleri nasıl hesaplı alışveriş için fırsat ise üç aylar da böyledir. Bu aylara verilen değerin bir başka vurgusu da beşerî kurgu ve mülahazalarla düzenlenen takvimin Allah katında bir değerinin olmadığını göstermesidir. Bu vesile ile tüm halkımızın mubarek üç ayları bir fırsat bilerek en iyi şekilde değerlendirmesini temenni eder, Cenab-ı Hakk’ın kazançlı ve bereketli bir yekün ile bizleri Ramazan-ı Şerife ulaştırmasını niyaz ederim.”