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Ekonomi MEB’e personel alınacak
Ekonomi

MEB’e personel alınacak

Yeniakit Publisher
2023-03-25 14:46:00 -
MEB’e personel alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacak. Millî Eğitim Bakanlığı sözleşmeli mühendis, avukat, hemşire, diyetisyen ve büro personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Adaylar tercihlerini, 24-30 Mart 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 24 Mart 2023 tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 30 Mart 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı KPSS-2023/4 Tercih Kılavuzuna göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

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