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Gündem

MEB'e Halit Ergenç ve Pınar Altuğ tepkisi

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen proje ile ünlü isimler EBA Tv'de masal anlatmaya başladı. Ekranlara gelen projede Pınar Altuğ ve Halit Ergenç gibi isimlerin yer alması duyarlı vatandaşların tepkisini çekti.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 15:18:00 - 2020-05-05 15:38:14

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve UNESCO Türkiye Komisyonu iş birliğinde yürütülen Anadolu Masalları Projesi kapsamında, çocukların evde kaldığı dönemde kaliteli vakit geçirmeleri için yeni bir çalışma hayata geçirildi.  Masallar, bugünden itibaren EBA TV ekranlarında ve Anadolu Masalları Youtube Kanalı'nda çocuklarla buluşmaya başladı.  

Projede yer alan bazı isimler ise kısa sürede tepkiyle karşılandı.

“Türban tedirgin etmekten ziyade rahatsız ediyor. Biz Atatürk 'ün çocuklarıyız" şeklindeki çıkışıyla tanınan İslam düşmanı Pınar Altuğ, çocuklara masal anlatmaya başladı.

İlerleyen günlerde ekrana çıkacak bir diğer isim ise Gezi kalkışmasında sokaklarda terör estiren çapulcuların yanında alarak hain darbe girişimi sırasında evinden dışarı çıkmayan Gezi çapulcusu Halit Ergenç olacak.

İki ismin çocuklara masal anlatması sonrası "Milli Eğitim Bakanlığı, başka din düşmanları varsa onları da bulsun. Çocuklarımıza bunlar mı masal anlatacak?' şeklinde yorumlar yapıldı.

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Yorumlar

Asabi

Kim izin verdiyse yazıklar olsun
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müslüman

MEBi kim yönetiyor.esas mesele burda!
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