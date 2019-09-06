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MEB’den yeni okul zili ve çocuk şarkısı

Milli Eğitim Bakanlığı, ilköğretim kurumları için yeni bir okul zili ve çocuk şarkısı hazırladı.

06 Eylül 2019 Cuma 13:22
MEB’den yeni okul zili ve çocuk şarkısı

Milli Eğitim Bakanlığı, ilköğretim kurumları için yeni bir okul zili ve çocuk şarkısı hazırladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda teneffüs ve ders zillerinde bir dil birliği bulunmadığını belirterek, bu yıl ilki gerçekleştirilen uygulama ile çocuğa uygun içerik üretimi gerçekleştirdiklerini ifade etti.


Milli Eğitim Bakanlığı, ilköğretim kurumları için yeni bir okul zili ve çocuk şarkısı hazırladı. Yeni okul zilinin tanıtımını Nevşehir’de Uçhisar Haydar Çankaya İlkokulunda uyum eğitimindeki öğrencilere sürpriz ziyareti sırasında yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda ders giriş ve çıkışlarında çalınan teneffüs ve ders zillerinde bir dil birliğinin bulunmadığını, zillerin süre, ritim, içerik, çocuğa uygunluk açılarından değerlendirilmeden çalındığını, bu yıl ilki gerçekleştirilen uygulama ile çocuğa uygun, çocuğa hitap eden içerik üretimi gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bakan Selçuk, konuşmasında şunları söyledi:


"Bir okul zilini çocuklar, okulda bulundukları süre içerisinde defalarca duyuyor. Kitaplarda ne okudukları kadar ne duydukları da bizim için önemli. Bizde müfredat sadece ders kitabı olarak algılanıyor. Oysa çocuğun duyduğu ders zili, teneffüste dinlediği şarkı, duvarda gördüğü pano içeriği, oynadığı oyun da müfredatın bir parçasıdır. Bu bakış açısıyla baktığınızda her alanda bir içerik düzenlemesine gidiyor, hazırladığımız tüm içeriklerde ‘çocuğu’ esas alıyoruz. İçeriklerin genelinde ortak bir dil kullanmak ve ülke genelinde aynı yaş grubu çocuklarda dil ve duygu bütünlüğü sağlamak istiyoruz. Bir okul zilini çocuklar, okulda bulundukları süre içerisinde defalarca duyuyor. Kitaplarda ne okudukları kadar, ne duydukları da bizim için önemli. Teneffüslerde bazı okullarda şarkı yayını yapılıyor. Bu çocuğun hareketini artırmak ve duygu dünyasına hitap etmek için önemli bir fırsat. Ancak bu şarkının çocuğa ne dediği de önemli. İstedik ki çocuklarımız kendilerini bulabilecekleri, birbirleriyle iletişim kurabilecekleri, çocuğa uygun bir müzik eşliğinde teneffüslerini geçirsinler."


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Milli Eğitim Bakanlığına ‘Ben Çocuğum’ isimli bir çocuk şarkısı armağan eden sanatçı Nil Karaibrahimgil ve yazar Şermin Yaşar’ın yeni eğitim öğretim yılı için yine gönüllü olarak hazırladığı ve ilköğretim öğrencilerine armağan ettiği okul zili ve çocuk şarkısının sözleri şöyle:


"Aç kapıyı, bekle bizi


Hep beraber gelen biziz


Kol kolayız el eleyiz


Yoldayız biz, gelecek biziz


Soran biziz, bulan biziz


Soru biziz, cevap biziz


Merak edip araştıran


Dünyaları keşfedeniz


Aç kapıyı, bekle bizi


Hep beraber gelen biziz


Kol kolayız el eleyiz


Yoldayız biz, gelecek biziz


Oyun biziz, müzik biziz


Koşan biziz, duran biziz


Yürekteki rengi bulup


Hep yeniden resmederiz


Aç kapıyı, bekle bizi


Hep beraber gelen biziz


Kol kolayız el eleyiz


Yoldayız biz, gelecek biziz


Tohum biziz, toprak biziz


Güneş biziz, yağmur biziz


Büyüyüp göklere uzanırken


Çiçeklenip açan biziz


Yarınlarsa hep baktığın


Bir umutsa aradığın


O da biziz, o da biziz...”

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 13:22
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