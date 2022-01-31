MEB’den yeni atanan öğretmenlere ilk mesaj: Ailemize hoş geldiniz
Milli Eğitim Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 15 bin öğretmenin atama törenine ilişkin paylaşımda bulunuldu.
yeniakit Ankara
Milli Eğitim Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 15 bin öğretmenin atama törenine ilişkin paylaşımda bulunuldu.
Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Anadolu’nun dört bir köşesinde, birer eğitim neferi olarak yerini alacak 15 bin genç kardeşimiz bugün öğretmenlik mesleğine ilk adımını attı. Bu heyecanı, bu duyguyu bizimle birlikte yaşayan tüm öğretmen kardeşlerimize başarılar diliyorum” ifadelerine yer verilerek, yeni atanan öğretmenlere “Ailemize hoş geldiniz...” denildi.