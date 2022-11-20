MEB’den, öğretmenlere ‘Değerler Eğitimi Kitabı’

Kitapta, ideal yaşam biçimlerini ifade eden üst düzey kavramlar ve doğru kararlara ulaşmada bireylere yardımcı genel ilkeler yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Amacımız, öğrencilerimize adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik gibi insanı insan yapan değerleri kazandırmaktır” dedi.

Bakan Özer, sadece akademik olarak güçlü değil, milletin öz değerlerine, tarihine, inancına ve kültürüne uygun eğitim sistemi inşa ederek evrensel ve milli değerlere sahip nesiller yetiştirmek için bakanlık olarak çalışmalarını sürdürdüklerini, bu kapsamda öğretim programlarında yer alan kök değerlere yönelik etkinlik kitabını hazırladıklarını kaydetti.

Destek Sistemi’ne bir ayda 15 milyonu erişim sağladı

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 13 Ekim’de hizmete açılan Öğrenci Öğretmen Destek Sistemi’ne (ÖDS) bir ay içinde 15 milyonu aşkın kullanıcı tarafından erişildiğini bildirdi.